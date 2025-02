Ceará goleia Barbalha no PV e garante vaga antecipada na semifinal do Cearense

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Pedro Henrique deixou seu segundo gol com a camisa do Ceará

Em boa atuação coletiva, o Ceará goleou a equipe do Barbalha por 5 a 0, neste domingo, 2, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela quarta rodada do Campeonato Cearense e garantiu de forma antecipada sua vaga na semifinal do torneio.

Pedro Henrique, Aylon (duas vezes), Guilherme e Matheus Araújo foram os autores dos gols que construíram a vitória do Alvinegro de Porangabuçu. Lucas Mugni, com duas assistências, foi outro fator importante para o triunfo.

Agora, o Vovô volta a campo na quarta-feira, 5, às 21h30min, pela Copa do Nordeste, contra o CSA-AL. Mas o foco da torcida é no sábado, 8, às 16h30min, no Estadual, quando enfrentará o Fortaleza, no primeiro Clássico-Rei do ano.

Ceará 5x0 Barbalha: como foi o jogo

O torcedor alvinegro que saiu de casa rumo ao PV esperava assistir a mais uma atuação convincente do Vovô, assim como na vitória sobre o Iguatu, na última quarta-feira (29), pelo Estadual. E quem foi com essa expectativa não se decepcionou.

O time entrou em campo com uma formação leve, especialmente no setor ofensivo. A maior dúvida era: Fernandinho ou Pedro Henrique? A resposta de Léo Condé foi simples e objetiva: os dois. O treinador escalou o primeiro na ponta esquerda e o segundo na direita. No entanto, ao longo da partida, ambos trocaram de lado em diversos momentos.

Com uma defesa bem organizada, sustentada pela dupla de volantes Richardson e Sobral, além das investidas incisivas dos laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o Vovô dominou a primeira etapa.

A primeira grande oportunidade de gol veio para coroar a postura objetiva da equipe. Sobral e Mugni — destaque do jogo — iniciaram a jogada no meio de campo, e o camisa 10 encontrou um belo passe para Pedro, que, cara a cara com o goleiro Valencia, não desperdiçou e abriu o placar.

Com a vantagem, o Alvinegro de Porangabuçu tratou de controlar a posse de bola, evitando qualquer susto diante da Raposa do Cariri, que demonstrava dificuldades para criar chances que obrigassem Bruno Ferreira a trabalhar.

Por pouco o Vovô não ampliou ainda na etapa inicial. Aos 27 minutos, Fernandinho fez boa jogada pela esquerda e encontrou Mugni livre, mas o argentino pegou mal na bola e finalizou para fora.

Para não dizer que o Barbalha apenas assistiu ao jogo, já nos minutos finais do primeiro tempo, Alan Victor aproveitou uma brecha na defesa e finalizou com perigo, mas Bruno estava atento e fez a defesa. Assim, o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para os donos da casa.

No retorno para a segunda etapa, Léo Condé promoveu uma única alteração: Matheus Bahia saiu para a entrada de Eric Melo. A mudança, porém, não alterou a estrutura tática da equipe, já que ambos possuem características semelhantes.

O Barbalha tentou esboçar uma reação logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Léo Pimenta arriscou um voleio, mas a tentativa de golaço não se concretizou, e a bola saiu pela linha de fundo.

Parecia que a Raposa pressionaria mais e dificultaria a vida do Vovô, mas na prática, isso não aconteceu. Aos oito minutos, Aylon mostrou por que é peça fundamental no elenco.

Mugni, em noite inspirada, fez mais uma grande assistência e encontrou o camisa 11 livre na pequena área. Frente a frente com o goleiro, ele não desperdiçou e marcou seu primeiro gol de 2025, ampliando a vantagem alvinegra.

Para selar o triunfo do Vovô no PV, Guilherme, cria da base alvinegra que entrou na segunda etapa, marcou seu primeiro gol como profissional e Aylon, novamente, já nos acréscimos, assim como Matheus Araújo deram números finais ao embate.

Ceará 5x0 Barbalha - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira (Fernando Miguel); Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia (Eric Melo); Richardson (Lourenço), Fernando Sobral e Mugni (Matheus Araújo); Aylon, Pedro Henrique (Guulherme) e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Barbalha

5-3-2: Valência; Biel (Popó), Fabrício, Levi, Ítalo (Denis) e Diego; Pimenta, Andrade (Aldair) e Romário (Paulo); Erikin e Alan Victor (Vitor Ribeiro). Téc: Vladimir de Jesus

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 2/2/2025

Público: 9.522

Renda: R$ 70.052,00

Gols: 14MIN/1T - Pedro Henrique; 8MIN/2T - Aylon; 44MIN/2T - Guilherme (44'2T); 48MIN/2T - Aylon; 49MIN/2T - Matheus Araújo

Cartões amarelos: Marllon e Pedro Henrique (CEA); Fabrício (BAR)