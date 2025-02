Ferroviário vence 1ª no Estadual e se mantém na briga por classificação

Foto: Baggio Rodrigues Jefão marcou o gol da vitória coral

O Ferroviário superou o Maracanã por 1 a 0 na tarde deste domingo, 2, no Domingão, e conheceu sua primeira vitória no Campeonato Cearense 2025. Com o resultado favorável em Horizonte, o Tubarão da Barra chega aos quatro pontos somados e se afasta da zona do quadrangular de rebaixamento.

O Maracanã, por sua vez, termina a rodada mais distante do objetivo de se classificar para o mata-mata da competição. A equipe metropolitana desce para a quarta posição do Grupo A, com quatro pontos, empatado com o Horizonte, que ainda enfrenta o Tirol na terça-feira, 4, em duelo da quarta rodada.

Mirando apenas os três pontos, Ferroviário e Maracanã protagonizaram um duelo acirrado ao longo dos noventa minutos. No início da partida, entretanto, foi o visitante Maracanã que criou as melhores chances do jogo e dominou a área coral.

Diante de um adversário ofensivo, a equipe de Tiago Zorro apostou nos contra-ataques para tentar frear as investidas do Bicolor e conseguiu equilibrar o confronto. Ainda assim, o Maracanã permaneceu oferecendo maior perigo, principalmente pelo setor esquerdo, com belas jogadas comandadas por Testinha, destaque do Metropolitano na partida.

No segundo tempo, apesar da agressividade do Maracanã, o Ferroviário foi quem balançou as redes, aos 14 minutos, com Jefão.

O Maracanã passou a pressionar ainda mais a defesa coral, porém, esbarrou nas defesas de Sivaldo e nas más finalizações. O Tubarão soube suportar a pressão até o apito final e confirmou a primeira vitória no Cearense. (Lara Santos)