Flamengo bate Botafogo por 3 a 1 e conquista tri da Supercopa

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Bruno Henrique marcou dois gols na vitória do Flamengo diante do Botafogo, pela Supercopa Rei.

O Flamengo começa 2025 com um título. Neste domingo, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1, no Estádio Mangueirão, em Belém, e faturou o tricampeonato da Supercopa Rei. Dois tentos da partida foram anotados por Bruno Henrique para o Rubro-Negro, que completou o placar com Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou para o Glorioso.

É a primeira conquista para um time que busca uma temporada especial com Filipe Luís. O Fla dominou o rival, especialmente no primeiro tempo, em duelo que teve muita chuva e até paralisação em função do gramado alagado.

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo resgatou o bom futebol e encheu a torcida de expectativa. No ano passado, o Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil, o que lhe garantiu vaga na Supercopa Rei. Além disso, virou o ano convicto de que pode brigar por muitos títulos.

Multicampeão como jogador, Filipe Luís conquista o segundo título como técnico do profissional. É uma trajetória promissora - ele assumiu o time em outubro de 2024. A torcida tem esperança de viver mais um ano mágico.

Por falar em títulos, a Supercopa Rei também é especial para a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Eles chegaram a 14 conquistas pelo Flamengo e se tornaram os jogadores com mais taças pelo clube. Zico, Júnior e Gabigol têm 13 títulos cada um.

A conquista da Supercopa Rei (duelo entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior) também garantiu uma bolada ao Flamengo, que faturou cerca de R$ 12 milhões pelo título, enquanto o Botafogo faturou R$ 6,05 milhões. Por sinal, o Fla é o maior campeão da Supercopa e garantiu o terceiro título do torneio (já havia vencido em 2020 e em 2021).

O Flamengo, agora, volta as atenções para o Campeonato Carioca. O próximo compromisso é contra a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Botafogo, por sua vez, enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Moça Bonita.

Botafogo 1 x 3 Flamengo: como foi o jogo

O técnico Carlos Leiria promoveu a estreia de Artur no Botafogo, enquanto Lucas Halter foi mantido na zaga (Bastos, em processo de recondicionamento físico, ficou no banco). Já Filipe Luís apostou na trinca ofensiva formada por Michael, Plata e Bruno Henrique no Flamengo. Arrascaeta, que aprimora a forma física, iniciou entre os reservas. No aquecimento, Gerson sentiu um incômodo na perna direita, mas foi para o jogo.

A primeira investida de perigo foi rubro-negra. Wesley recebeu pela direita e cruzou, mas ninguém conseguiu completar. A bola passou perigosamente pela área e saiu pela linha de fundo, à direita. A pressão inicial do Flamengo deu resultado. Aos nove minutos, Bruno Henrique recebeu, passou pela marcação, invadiu a área e foi derrubado por Lucas Halter. Pênalti. Bruno Henrique cobrou, John ainda tocou nela, mas não evitou: 1 a 0.

Com chuva forte em Belém, o gramado do Mangueirão passou a apresentar muitas poças d'água. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), então, paralisou o jogo aos 15 minutos. Os times foram para os vestiários. A final ficou parada por uma hora e quinze minutos.

Quando a bola voltou a rolar, o Flamengo continuou em ritmo alucinante. Aos 19 minutos, Plata raspou de cabeça e encontrou Michael. O atacante passou para Bruno Henrique. Ele chutou no ângulo e fez um golaço: 2 a 0 no Mangueirão.

O Botafogo demorou a ver a cor da bola em Belém e só chutou a gol pela primeira vez aos 29 minutos. Alex Telles ficou com a sobra na esquerda e emendou, mas mandou para fora, sem perigo. Um minuto depois, o lateral-esquerdo cobrou falta da entrada da área e mandou à esquerda de Rossi.



O Flamengo voltou a criar aos 35 minutos. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda e tocou para Gerson. Ele finalizou e John mandou para escanteio. Quatro minutos depois, Plata achou Gerson na área. Em vez de chutar, ele cruzou e Lucas Halter afastou. Com amplo domínio, o Fla foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com Vitinho no lugar de Mateo Ponte. O Fla quase ampliou aos três minutos. Halter errou e Michael desceu em velocidade. Ele tocou para Plata, que chutou e parou em John. No rebote, ele cabeceou e Barboza aparou com o peito para a chegada de John.

Aos 19 minutos, Alex Sandro cruzou e Michael emendou de primeira, mas mandou para fora. O Botafogo respondeu com o estreante Artur. Ele desceu em velocidade e chutou sem direção. O tempo fechou um minuto depois, após falta de Michael em Igor Jesus. O atacante do Fogão cobrou o rival, que ficou caído. Halter e De La Cruz se estranharam. A turma do "deixa disso" entrou em ação e acalmou os ânimos. De La Cruz e Igor Jesus levaram amarelo.

Filipe Luís fez a primeira mudança no Flamengo aos 25 minutos. Arrascaeta entrou no lugar de Plata. Aos 33, Alex Telles recebeu na entrada da área e chutou com força. Rossi desviou e a bola ainda tocou no travessão. Um minuto depois, Filipe trocou os outros dois atacantes. Ele tirou Bruno Henrique e Michael e colocou Juninho e Luiz Araújo. Já Leiria pôs Rafael Lobato no lugar de Matheus Martins.

O Flamengo ampliou aos 37 minutos. Luiz Araújo aproveitou vacilo do Botafogo, roubou a bola de Lucas Halter, invadiu a área e tocou por cima de John: 3 a 0. A torcida do Fla passou a gritar "olé" no Mangueirão.

O Botafogo diminuiu aos 41 minutos. Rossi defendeu o chute de Artur, mas, no rebote, Patrick de Paula, que tinha acabado de entrar, chutou e marcou.

Nos acréscimos, Filipe Luís colocou Danilo, que fez a estreia pelo Flamengo, e Evertton Araújo. Saíram Léo Pereira e De La Cruz. O Fla, de forma categórica, conquistou o título da Supercopa Rei.