Salto de dificuldade: Fortaleza se prepara para dois clássicos em quatro dias

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.01.2025: Vojvoda. Fortaleza x Maracanã, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

Após cinco jogos entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste contra rivais mais frágeis, período em que o Vojvoda fez testes para definir a melhor formação titular, o Fortaleza tem pela frente a primeira grande sequência diante de oponentes que também fazem parte da elite do futebol brasileiro. Em um intervalo de apenas quatro dias, o Tricolor enfrentará o Sport, em um clássico regional pelo Nordestão, no Recife, e, em seguida, o maior rival, o Ceará, no Clássico-Rei pelo Estadual.

Nesta segunda-feira, 3, o Leão embarca para Pernambuco, onde, na terça-feira, 4, às 21h30min, enfrenta o Sport na Ilha do Retiro pela segunda rodada do Nordestão. Além da importância na tabela, o duelo marca o segundo reencontro das equipes em solo pernambucano após o atentado de 2024, quando torcedores do Sport apedrejaram o ônibus da delegação tricolor.

Por conta de novos episódios de violência envolvendo adeptos do Sport no último sábado, 1º, a partida, inclusive, não terá presença de público, fato que foi comentado por Vojvoda na prévia da partida.

"Futebol brasileiro é alegria, torcedores, diversão para todos e essas coisas não ajudam. Acho que temos cada um fazer a sua parte e as autoridades tem que tomar medidas fortes. Muitas vezes essas medidas fortes ajudam. (...) Há momentos que essas medidas tem que acontecer para o bem de todos, pois não é bom que paguem os justos pelos pecadores", comentou o argentino.

Três dias depois, o Tricolor do Pici entra em campo para o encerramento da primeira fase do Estadual e, embora o grupo já esteja classificado para as semifinais, a partida é de extrema importância já que o Tricolor irá receber o Ceará no Castelão, às 16h30min, para o primeiro Clássico-Rei de 2025.

Durante a entrevista coletiva concedida logo após a vitória diante do Floresta, o técnico Vojvoda fez uma projeção do que espera dos jogos. Para o comandante argentino, os próximos adversários do Tricolor aumentarão o nível de competitividade e dificuldade em relação aos confrontos anteriores.

"No próximo jogo já temos um adversário de Série A, onde vamos jogar fora de casa. Vamos encontrar dificuldades próprias que encontramos no ano, que vamos encontrar na Copa do Brasil, na Libertadores também e depois vem o Clássico(-Rei). Agora vem duas partidas onde vamos ter que manter o rendimento sabendo que vamos encontrar. Nessas duas partidas, (vamos enfrentar) dificuldades que, quiçá, encontramos em alguns momentos nessa partida (anterior)", salientou ele.

"Vamos ter que estar atentos a tudo. Vão ser adversários que estão ao mesmo nível que a gente, então joga a estratégia, a parte física, o emocional, essas coisas também", completou.