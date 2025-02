Ceará se prepara para semana de jogos com nível de dificuldade mais elevado

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Técnico Léo Condé ressaltou que time precisa focar no jogo com CSA

Mais "aliviado" após a goleada diante do Barbalha por 5 a 0 no domingo passado, o Ceará terá pela frente a semana mais importante deste começo de temporada. Isso porque o elenco alvinegro vai encarar dois adversários, CSA-AL e Fortaleza, que devem exigir um desempenho ideal do Vovô.

A atuação diante do time do Cariri agradou, é fato, principalmente após desempenhos decepcionantes nas primeiras partidas do ano. Porém, agora a régua será maior e a torcida deve cobrar por uma melhora ainda mais efetiva da equipe.

Amanhã, por exemplo, o primeiro desafio já vai ser mais equilibrado. No estádio Presidente Vargas, no Benfica, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o CSA-AL, em duelo da segunda rodada da Copa do Nordeste, almejando recuperar os pontos perdidos na estreia, quando foi superado pelo Náutico em Recife. Ainda não é propriamente um time da mesma divisão do Ceará — está na Série C, enquanto o Vovô subiu à elite nacional —, mas é uma equipe com bom retrospecto na Lampions.

Para o confronto, a expectativa é de que o técnico Léo Condé faça alterações na equipe titular para observar melhor as peças que tem à disposição e poupar alguns atletas mais desgastados com a sequência de jogos.

“O CSA vem de uma sequência bem forte. Estreou com vitória na Copa do Nordeste. Vamos definir qual equipe vamos mandar a campo na quarta-feira e esperamos fazer um bom jogo para nos recuperar na competição”, disse Condé em análise sobre o embate.

Após o importante duelo diante do time de Alagoas, o Ceará disputará o primeiro Clássico-Rei da temporada no sábado, 8, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Para o embate, Condé, por sua vez, se mostrou cauteloso.

“Vamos tratar o Clássico-Rei como deve ser tratado. Sei o quanto que mexe com a Cidade, então vamos tratar com seriedade. Claro que temos que pensar primeiro no próximo jogo pela Copa do Nordeste, vamos passo a passo”, disse.

A escalação utilizada pelo comandante no confronto diante do rival Fortaleza deve atingir a força máxima que ele visualiza no plantel. Portanto, em campo, já é possível vislumbrar algumas posições com "dono".

Entre elas, está a defesa, que deve ser formada por Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia. No meio, há dúvida sobre quem fará a dupla de volantes com Lourenço: Richardson ou Fernando Sobral, enquanto Mugni fica mais avançado.

O ataque, por sua vez, é o setor onde Condé tem mais dúvidas. Ao todo, são quatro peças que disputam posição: Fernandinho, Pedro Henrique, Aylon e Galeano. Além deles, o ponta Alejando Martínez deve ser registrado na CBF nos próximos dias e tende a ficar disponível para os duelos.

De toda forma, mesmo tendo um time base praticamente definido, o Ceará, conforme indicou seu técnico, usará a partida contra o CSA como uma prévia do duelo diante do Fortaleza. A sequência de jogos ganha importância por conta de pontuação — caso do Nordestão —, e rivalidade — como prega o Clássico-Rei.