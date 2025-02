Em Ilha do Retiro com público, Fortaleza reencontra Sport pela Copa do Nordeste

Foto: FÁBIO LIMA Moisés foi protagonista do duelo mais recente entre Fortaleza e Sport

No primeiro teste de fogo na temporada, contra um rival de Série A, o Fortaleza visita o Sport-PE na noite de hoje, a partir das 21h30min, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O clássico regional vale a liderança do Grupo A do torneio.

O duelo de Leões ocorre em meio a um cenário tenso na capital pernambucana, que teve cenas de guerra e barbárie nesse sábado, 1º, com brigas entre torcedores de Sport e Santa Cruz-PE, o que levou o Governo do Estado a decretar cinco partidas de cada uma das equipes sem presença de público. Na noite de ontem, porém, liminar deferida pela Justiça de Pernambuco autorizou a venda de ingressos e, a título de hoje, a partida terá presença de torcedores.

Será também o reencontro entre as duas equipes após os dois jogos pelo Nordestão de 2024. O primeiro foi marcado pela violência fora de campo, com o atentado contra o ônibus da delegação cearense após a saída da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. No outro, pela semifinal da Lampions League, o Fortaleza goleou os donos da casa por 4 a 1 e avançou para a grande decisão — sagrou-se campeão posteriormente, diante do CRB-AL.

O Tricolor e o Rubro-Negro disputam a liderança do Grupo A da competição regional. Ambos estrearam com vitória (o Fortaleza bateu o Moto Club-MA por 2 a 0 e o Sport derrotou o Ferroviário por 2 a 1) e somam três pontos, mas o Leão do Pici leva vantagem no saldo de gols, ocupando a primeira posição da chave, seguido pelo Leão da Ilha.

Para o compromisso fora de casa, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda deverá usar força máxima, após as avaliações em meio ao rodízio de jogadores nos primeiros jogos do ano — que também foi motivado pelo zelo com a parte física. A principal dúvida fica quanto à formação da zaga, já que Kuscevic voltou a atuar após lesão, Brítez e Titi vinham sendo titulares e David Luiz foi relacionado pela primeira vez no último fim de semana.

Com 100% de aproveitamento em 2025 (cinco vitórias em cinco jogos), o Tricolor, até agora, enfrentou equipes de nível técnico inferior, sendo adversários das Séries C e D ou até mesmo sem divisão nacional. Na Ilha, além do peso do clássico regional, terá pela frente um Sport recém-promovido à elite do Brasileirão e que investiu alto em reforços — ainda nem todos à disposição do técnico português Pepa.

O Rubro-Negro também viverá o cenário de prova de fogo pela primeira vez no ano. Os pernambucanos começaram a temporada com um time alternativo, no Estadual, e só acionaram a equipe principal a partir da estreia na Copa do Nordeste, diante do Ferroviário. O Leão da Ilha somava três vitórias seguidas até ser derrotado pelo Santa Cruz no Clássico das Multidões, o que Pepa definiu como "murro no estômago".

O duelo estrangeiro à beira do campo, por sinal, será uma atração à parte no Recife. Pepa e Vojvoda duelaram apenas uma vez, em 2023, e o argentino levou a melhor com a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, pela Série A daquele ano. O comandante tricolor também está invicto contra o Sport: quatro triunfos e dois empates em seis partidas.

​

Sport x Fortaleza: ficha técnica

Sport



4-3-3: Caíque França; Matheus Alexandre, Chico, Antônio Carlos e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Titi Ortiz (Gustavo Maia) e Gonçalo Paciência. Téc: Pepa

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Brítez e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 4/2/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima/AL

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Ruan Luiz de Barros Silva/AL

Transmissão: TV Jangadeiro, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO