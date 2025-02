Liminar autoriza presença de público para Sport x Fortaleza, em Recife

Foto: João Trigueiro / Sport Ilha do Retiro, estádio do Sport Club do Recife, poderá receber público

A Justiça de Pernambuco deferiu liminar que permite a presença de público no jogo entre Sport-PE e Fortaleza, na noite desta terça-feira, 4, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O confronto seria realizado com portões fechados, em razão de portaria do Governo de Pernambuco, que puniu o Leão da Ilha e o Santa Cruz após as cenas de guerra vistas antes do clássico pernambucano, nesse sábado, 1º.

Sob o argumento do Sport que a responsabilização deve ser individualizada e não determinada aos clubes, que podem ainda sofrer com "prejuízos financeiros milionários", a decisão do desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, libera a presença da torcida em boa parte da Ilha do Retiro, com exceção da Arquibancada da Sede, local destinado a presença da principal torcida organizada do clube pernambucano, por todo mês de fevereiro, sem que autoridades possam alterar esse trecho.

Também foi solicitado que, a partir de março, os times implementem reconhecimento facial e cadastro biométrico de seus torcedores. A decisão tem caráter liminar — ou seja, pode ser revisada no julgamento principal do mérito da ação —, e pode ainda ser alterada em outras instâncias.

A torcida havia sido punida com portões fechados após serem registrados diversos confrontos em diferentes pontos da cidade de Recife entre integrantes das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, que acabaram promovendo brigas, espancamentos, estupro, correria e depredação.

Conforme divulgado pelo Hospital de Restauração de Recife, um paciente ainda está internados vítimas de agressão. O quadro dele é estável, mas ele se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Outros 13 feridos foram liberados.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) salientou que 650 pessoas tiveram a ida até o estádio monitorada pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e que 14 pessoas foram detidas por violência. Treze delas tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) por solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE).

Também nesta segunda-feira, 3, o MP-PE solicitou que, dentro de um prazo de 48 horas, os presidentes dos times pernambucanos Sport, Santa Cruz e Náutico cortem relações com as principais torcidas organizadas de maneira oficial, com divulgação por meio de publicação nas redes sociais. (Com André Bloc)