Arena Castelão terá reconhecimento facial a partir de 15 de março, anuncia Elmano

Foto: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste Arena Castelão tem capacidade para mais de 60 mil pessoas

A Arena Castelão terá o sistema de reconhecimento facial dos torcedores a partir do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense deste ano, no dia 15 de março. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), na tarde de ontem, após reunião com os clubes e a Federação Cearense de Futebol (FCF).

No encontro com o governador, no Palácio da Abolição, estiveram presentes o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio; o presidente do Ceará, João Paulo Silva; o presidente do Fortaleza, Rolim Machado; e outros representantes dos clubes — o Ferroviário foi convidado, mas não participou.

"Para que aquele torcedor que vai entrar no estádio tenha o reconhecimento facial, reconhecimento facial para quem está na arquibancada, para quem está fora do estádio e todo o aspecto de segurança cada vez mais forte que precisamos garantir, seja por dever legal, seja porque nós queremos o estádio seguro e que as famílias estejam lá, com tranquilidade, sabendo que elas estão em um espaço em que a sua integridade e da sua família está segura", explicou Elmano, em live nas redes sociais.

A Lei Geral do Esporte determina que estádios com capacidade para mais de 20 mil torcedores deverão ter a tecnologia até o fim de junho. A medida já era estudada e viabilizada pelo Governo do Estado há alguns meses, agora tem data para passar a ser utilizada. O sistema já é usado em arenas como Maracanã, Nilton Santos, Allianz Parque, Beira-Rio e São Januário, por exemplo.

"O Governo do Ceará deverá ser um dos primeiros a inaugurar esse sistema e terá todo o apoio do Fortaleza Esporte Clube em levar o torcedor família para dentro do estádio", disse Rolim Machado, do Tricolor.

"Isso dá uma tranquilidade para o nosso torcedor, ele (Elmano) sabe que tem o apoio dos times também, então a gente está muito feliz com essa informação", completou João Paulo Silva, do Alvinegro.

A estreia da tecnologia no Gigante da Boa Vista será daqui a pouco mais de um mês, na grande decisão do Estadual, e seguirá ao longo de toda a temporada. A implantação do reconhecimento facial na principal praça esportiva do Estado acontece em meio a episódios de violência dentro e fora de estádios do futebol brasileiro.

"É uma felicidade muito grande que o Governo, dando essa condição de nas finais do Campeonato (Cearense) ter o reconhecimento facial, que dará mais segurança dentro do estádio, como também o comprometimento da segurança externa, acompanhando aquele torcedor de bem para o futebol cearense", celebrou Mauro Carmélio, presidente da FCF.

No último dia 27, em reunião com a Federação e os clubes, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), determinou a implantação do reconhecimento facial no Estádio Presidente Vargas, processo que está em fase de estudos. Nesta terça, em entrevista exclusiva ao O POVO, o chefe do Executivo municipal falou acerca da violência no futebol e a importância de um trabalho conjunto de segurança.

O Governo do Estado também já havia confirmado que pretende levar o sistema de biometria facial também para o estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, ainda que a capacidade da arena seja menor do que aquela que torna o reconhecimento facial obrigatório.