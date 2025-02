Ceará confirma venda de David Ricardo ao Botafogo por R$ 10,3 milhões

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC David Ricardo, zagueiro do Ceará

O Ceará oficializou na tarde desta terça-feira, 4, a venda do zagueiro David Ricardo para o Botafogo-RJ. Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o atleta foi vendido ao Glorioso por 1,8 milhão de dólares (10,38 milhões de reais na cotação de hoje). O montante é referente a 80% dos direitos econômicos do atleta.

Desta forma, o clube de Porangabuçu manteve 20% dos direitos em eventual futura venda. O Fluminense-PI, equipe pela qual o zagueiro iniciou sua trajetória no futebol, tem direito a receber 10% do valor previsto pelo mecanismo de mais-valia, que representa o percentual do lucro obtido pelo Alvinegro na venda.

Com a camisa do Ceará, David Ricardo realizou 99 jogos oficiais, com seis gols e três assistências anotados. O zagueiro deixa o clube tendo conquistado a Copa do Nordeste de 2023, o Campeonato Cearense de 2024 e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, também no ano passado. O atleta já viajou para o Rio de Janeiro (RJ) e deverá se apresentar no Botafogo nos próximos dias.

Por meio das redes sociais, o defensor agradeceu ao clube pela realização do sonho de defendê-lo e mandou um recado para o torcedor.

"Serei grato ao Ceará eternamente. Meu sonho principal era vestir essa camisa pesada e jogar pelo time profissional, e foi muito mais do que eu sonhei desde que cheguei ao clube. Os títulos, os estádios. A Cidade Vozão. O Ceará. Agradeço a Deus por tudo que tem feito em minha vida. A minha família, amigos, staff deixo meu 'muito obrigado'. Vocês são muito importantes pra mim. Agora meu recado à nação alvinegra: jamais esquecerei o que fizeram por mim. A maior torcida do Nordeste. Foram momentos inesquecíveis, ficarão para sempre na minha memória e no coração. Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e quem sabe nos encontraremos novamente", escreveu ele.

O Ceará também agradeceu ao atleta pelo empenho e desejou sucesso no novo clube. "O Ceará agradece por todo o empenho do atleta enquanto esteve no Mais Querido e deseja muito sucesso na continuidade de sua trajetória profissional", divulgou o Vovô.