Ceará duela com CSA no PV com foco em primeira vitória no Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES Camisa 10 do time, Lucas Mugni deve ser titular

O Ceará joga hoje em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste de 2025. Após estrear com derrota, o Vovô encara o CSA-AL, a partir das 21h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela segunda rodada do torneio regional, em busca do resultado positivo para subir na tabela de classificação e chegar embalado para o primeiro Clássico-Rei do ano.

O Alvinegro largou no Nordestão com revés por 1 a 0 para o Náutico, no Recife (PE), no segundo jogo da temporada. Para além do placar, o desempenho nos Aflitos também gerou preocupação pelas falhas defensivas e pela pouca criação ofensiva. Depois disso, o time comandado por Léo Condé emendou três triunfos consecutivos no Campeonato Cearense (contra Ferroviário, Iguatu e Barbalha).

O rendimento da equipe também melhorou, com destaque para peças como Lourenço, Mugni, Pedro Henrique e Fernandinho. Nas últimas partidas, o comandante alvinegro fez trocas na escalação para rodar o elenco e observar alguns atletas. Diante do Azulão do Mutange, o Ceará deve ir a campo com a formação considerada ideal por Condé.

As principais dúvidas são no sistema defensivo. Keiller foi titular nos quatro primeiros jogos, com atuações questionadas. Bruno Ferreira, responsável pela meta do Vovô na reta final da Série B, ganhou vez na goleada sobre o Barbalha, no último domingo, 2. Na zaga, Éder e Willian Machado tiveram desempenho seguro contra o Iguatu, mas o treinador sinaliza que Marllon e Ramon Menezes são os donos das vagas.

O lateral-direito Rafael Ramos e o atacante Bruno Tubarão seguem sob os cuidados do departamento médico. Nicolas ficou fora do jogo passado devido a sintomas gripais e é dúvida, enquanto Matheus Bahia deve ser poupado.

Será também uma oportunidade para o Ceará testar a força do conjunto e afinar os detalhes em preparação para o embate diante do arquirrival Fortaleza, no próximo sábado, 8, pela última rodada do Campeonato Cearense. O Vovô só enfrentou equipes das Série C e D e até mesmo sem divisão nacional, mas, contra o CSA, que está na Terceira Divisão, deverá ter um nível de exigência mais alto em comparação ao Estadual, a exemplo do que ocorreu no duelo com o Náutico.

O Azulão ainda está invicto em 2025: em oito jogos, entre Campeonato Alagoano e Nordestão, foram seis vitórias e dois empates — teve também um triunfo por WO, pelo Estadual. O CSA entrou no torneio regional ainda na Eliminatória, em que despachou Barcelona de Ilhéus-BA e o cearense Maracanã para chegar à fase de grupos. Na estreia da chave B, bateu o Confiança por 2 a 1, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Para o duelo no PV, o técnico Higo Magalhães não poderá contar com o zagueiro Betão e o atacante Tiago Marques, ambos lesionados. As vagas devem ser ocupadas por Matheus Santos e Igor Bahia, respectivamente.

​

Ceará x CSA: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Eric; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho. Téc: Léo Condé

CSA

4-4-2: Georgemy; Cedric, Matheus Santos, Wanderson e Roberto; Vander, Álvaro, Brayann e Gustavinho; Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Téc: Higo Magalhães

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 5/2/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento/RN

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa/RN e João Henrique Queiroz da Silva/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO