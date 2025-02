Em jogo truncado, Fortaleza vence o Sport pela Copa do Nordeste e cala Ilha do Retiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Herói na semifinal do Nordestão 2024, Moisés novamente foi decisivo contra o Sport

O Fortaleza foi eficiente ao extremo e venceu o Sport-PE por 2 a 0, ontem, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, em duelo na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Moisés e Breno Lopes foram os responsáveis diretos pela vitória tricolor.

Os ingredientes de clássico estavam todos à mesa. Nos últimos anos, a rivalidade entre Sport e Fortaleza se intensificou por diversos motivos: confrontos em finais e semifinais da Copa do Nordeste, atentado à delegação tricolor em Pernambuco, além das disputas estaduais acirradas. Desta vez, os clubes se reencontraram no mesmo patamar, como equipes da divisão de elite do futebol brasileiro, já que o Sport foi promovido à Série A.

No entanto, no primeiro tempo, faltou aos Leões o principal elemento do futebol: jogar bola. O que se viu em intermináveis 54 minutos na Ilha do Retiro foi um duelo truncado, repleto de faltas, disputado fisicamente e com raras chances de ambos os lados para tirar o zero do placar.

Apenas aos 24 minutos surgiu a primeira — e única — grande oportunidade, e foi para o Tricolor. Pochettino brigou pela bola na lateral, invadiu a área e acabou caindo. O árbitro nada marcou, o lance seguiu, e Lucero, de primeira, finalizou com categoria. A bola explodiu na trave, assustando os rubro-negros presentes na Ilha.

Do lado pernambucano, nenhuma jogada que levasse perigo ao goleiro João Ricardo, ainda que a estratégia do técnico Pepa funcionasse. O time se posicionava bem em campo e neutralizava o meio-campo do Fortaleza — Sasha, Pol e Pochettino —, impedindo a criação de jogadas ofensivas.

Pol, aliás, era o mais vigiado, constantemente marcado de perto por um jogador do Leão da Ilha, dificultando os passes precisos, já conhecidos pelos adversários apesar de o argentino ser recém chegado ao Pici.

No retorno dos vestiários, parecia que os clubes seguiram na mesma levada. Mas ficou na impressão. De ambos os lados, substituições que mostravam que tanto Vojvoda, quanto Pepa, não gostavam nada do que viam dentro das quatro linhas.

No Leão do Pici, por exemplo, Tinga entrou no lugar de Diogo Barbosa, invertendo Mancuso para a lateral esquerda. Esse movimento fez com que o argentino jogasse na mesma extremidade que Moisés, oferecendo sufoco ao lateral-direito do Sport, Matheus Alexandre.

Mas foi pelo meio que o Fortaleza balançou a rede da chuvosa Ilha. Pochettino recuperou bem a bola de Hyoran e encontrou belo passe para Moisés. O camisa 21, que tem estrela diante do time pernambucano, bateu bem, no canto, sem qualquer chance para Caíque França e fez seu gol de número cinco em cinco jogos contra o Rubro-Negro.

Mesmo com a segurança e vantagem no placar, Vojvoda não sentou no placar e colocou Calebe, Martínez e Breno Lopes, para buscar ampliar o resultado e dar um recado de que não estava ainda satisfeito com a atuação da equipe.

Todavia, quem cresceu foi o Sport e em duas oportunidades ficou próximo do empate. A primeira com Lucas Lima, que após vacilo de Titi, chutou forte no canto de João Ricardo.Depois, Gustavo Maia, em lance parecido, assustou o goleiro tricolor, que no decorrer da jogada, ficou no chão e foi atendido, em uma tentativa de abaixar o ímpeto do escrete recifense. O Sport, porém, ficou restrito praticamente apenas a chutes de longe.

Mesmo com todo a vontade pernambucana em empatar, a eficiência cearense prevaleceu, e nos acréscimos, aos 46 minutos, Breno Lopes foi acionado em contra-ataque e silenciou a Ilha, que em seguida se lançou às vaias contra o Leão de Recife.

O resultado leva o Fortaleza aos 6 pontos em dois jogos, na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Agora, o foco exclusivo dos comandados de Vojvoda é no sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, quando enfrenta o Ceará, no primeiro Clássico-Rei do ano, pelo Campeonato Cearense.

Sport x Fortaleza - Ficha técnica

Sport

4-3-3: Caíque França; Matheus Alexandre, Chico, Antônio Carlos e Igor Cariús; Zé Lucas, Hyoran (Fabricio Domínguez) e Titi Ortiz (Gustavo Maia); Carlos Alberto (Lucas Lima), Lenny Lobato (Romarinho) e Gustavo Coutinho (Paciência). Téc: Pepa

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa (Tinga); Pol Fernández, Lucas Sasha e Pochettino (Martínez); Marinho (Calebe), Lucero (Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Téc: Vojvoda

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 4/2/2025

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima-AL

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-AL e Ruan Luiz de Barros Silva-AL

Gols: Moisés (5'2T) e Breno Lopes (46'2T)

Cartões amarelos: Igor Cariús (SPO); João Ricardo Titi, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Marinho