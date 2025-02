Com golaço no fim, Ceará bate CSA e conquista 1ª vitória na Copa do Nordeste 2025

Foto: Stephan Eilert/CSC Jogadores comemoram o gol da vitória do Ceará

O Ceará sentiu o gosto da vitória pela primeira vez na Copa do Nordeste de 2025. Na noite de ontem, no Estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, o Vovô bateu o CSA por 1 a 0 em partida da segunda rodada do certame regional. O gol salvador foi marcado por Dieguinho, no fim do segundo tempo.

Para o jogo, o técnico Léo Condé optou por poupar alguns dos seus titulares, como Richardson e Aylon, e escalou uma equipe mais ofensiva. Com um trio de meio-campo formado por Lourenço, Mugni e Matheus Araújo, o Vovô criou a expectativa de que se lançaria ao ataque desde o minuto inicial.

No entanto, isso não se confirmou. Isso porque, logo aos 2 minutos, Brayann, do CSA chutou cruzado e acertou a trave direita do goleiro Bruno Ferreira. Depois, o Ceará recuperou a posse de bola, mas foi o Azulão quem chegou novamente.

Na oportunidade, Igor Bahia foi lançado, caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro potiguar José Magno Teixeira do Nascimento mandou seguir.

Na sequência, aos 16, o Alvinegro de Porangabuçu criou sua primeira grande chance com Recalde, que desempenhou a função de "falso camisa 9". No lance, o camisa 28 acertou uma bicicleta, mas acabou carimbando a zaga alagoana. Dois minutos depois, foi a vez de Pedro Henrique tentar por cobertura. Porém, também sem sucesso.

Atuando diante da sua torcida no PV, o Ceará manteve o controle da posse da bola até o final da primeira etapa, mas sem oferecer perigo ao gol do CSA. É importante destacar que o time de Condé até trocou bons passes, porém, esbarrou em dois fatores: a pouca inspiração das peças da frente e a consistência defensiva dos visitantes.

Insatisfeito com o resultado, o comandante alvinegro promoveu duas substituições já no intervalo: tirou Mugni e Pedro Henrique para as entradas de Fernando Sobral e Fernandinho. A estratégia quase deu certo já no primeiro minuto do segundo tempo.

No lance, Matheus Araújo saiu frente a frente com o goleiro Georgemy e finalizou, mas o camisa 1 desviou e evitou o tento do Vovô. Depois, aos 7, Fernandinho chutou cruzado e o lateral do Azulão, Enzo, salvou em cima da linha.

Após as duas chances, o jogo voltou a ficar "morno" com o Ceará pouco perigoso e o CSA fechando suas linhas de defesa. Aos 30, o time visitante ainda chegou perto de marcar, mas Igor Bahia conseguiu chutar para a fora mesmo estando com o gol aberto.



Quando tudo parecia resolvido, a individualidade do Alvinegro fez a diferença. Aos 39, Dieguinho finalizou de longe e acertou o ângulo para balançar as redes no estádio Presidente Vargas, para festa da torcida alvinegra.

Nos minutos finais, o Vovô seguiu no setor de ataque, mas sem se expor tanto para não sofrer um contra-ataque inesperado. Com isso, o árbitro apitou o final e o Vovô sentiu o gosto da primeira vitória no Nordestão.

Com o resultado positivo, o Ceará soma os primeiros três pontos e agora é o quinto colocado na tabela de classificação do Grupo B, com três pontos somados.

O próximo compromisso da equipe alvinegra será no sábado, 8, diante do rival Fortaleza, em jogo da rodada final da primeira fase do Campeonato Cearense, no Clássico-Rei inaugural da temporada.

Ceará 1x0 CSA - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Dieguinho, Willian Machado, Éder e Eric (JV Sousa); Lourenço, Mugni (Fernando Sobral) e Matheus Araújo (Richardson); Pedro Henrique (Fernandinho), Recalde (Guilherme) e Galeano. Téc: Léo Condé

CSA

4-4-2: Georgemy; Cedric, Islan, Wanderson e Roberto (Enzo); Gustavo Nicola (Buga), Vander, Álvaro (Wellington Júnior) e Brayann (Gustavinho); Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Téc: Higo Magalhães

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 5/2/2024

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e João Henrique Queiroz da Silva (RN)

Gols: 39min/2ºT - Dieguinho (CEA)

Cartões amarelos: Léo Condé, Éder e Willian Machado (CEA), Enzo e Gustavinho (CSA)

Público total: 9.232 torcedores

Renda bruta: R$ 64.212,00