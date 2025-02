Ferroviário sai atrás, mas busca empate com Moto Club pela Copa do Nordeste

Foto: Lucas Emanuel/FCF Volante Gharib no jogo Ferroviário x Horizonte, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

O Ferroviário ficou no empate em 1 a 1 diante do Moto Club-MA, ontem, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, no estádio Castelão, em São Luis (MA). Lipek anotou o gol maranhense, enquanto Kauê Leonardo deixou tudo igual.

Apesar do elenco dividido — parte do grupo seguiu para Juazeiro do Norte para a rodada decisiva da primeira fase do Campeonato Cearense —, o Ferroviário entrou em campo contra o Moto Club mantendo a mesma postura dos jogos anteriores. O sistema tático também foi mantido, com o tradicional 3-5-2, que em alguns momentos se transforma em um 5-3-2.

Na prática, porém, o confronto contra o Papão do Norte foi marcado pela falta de criatividade de ambas as equipes. O primeiro lance de perigo só ocorreu aos 26 minutos, a favor do time maranhense. Maurício dos Anjos encontrou um excelente passe para Rick Sena, que avançou em boas condições para abrir o placar. No entanto, o assistente assinalou impedimento, frustrando a comemoração.

Pouco depois, aos 28 minutos, foi a vez de o Ferroviário desperdiçar uma grande oportunidade. Após um cruzamento na área e um bate-rebate confuso, Rodrigo Fuzil subiu bem para cabecear, mas, sem goleiro à frente, mandou a bola para fora, desperdiçando a chance de inaugurar o marcador.

Após esses dois momentos de emoção, a partida esfriou no Castelão maranhense. Os dois times encontraram dificuldades para criar jogadas ofensivas e passaram a abusar das faltas. O jogo tornou-se truncado, com muitas interrupções e distribuições de cartões amarelos — três somente no primeiro tempo. Quando tudo indicava que a primeira etapa terminaria empatada, veio o castigo para o Ferrão.

O Moto Club começou a trocar passes no campo defensivo até que Matheus Silva recebeu a bola e fez um lançamento preciso. Rick Sena escorou com categoria, deixando Lipek em condições ideais para finalizar. O atacante empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar já nos minutos finais do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o panorama da partida pouco mudou. O Moto manteve maior posse de bola, enquanto o Ferroviário buscava se reorganizar defensivamente, especialmente após a entrada do zagueiro Kayky. O time cearense tentava reagir, mas esbarrava na dificuldade de criar jogadas mais incisivas.

A situação quase se complicou ainda mais para o Tubarão da Barra aos 25 minutos do segundo tempo. Em uma jogada dentro da pequena área, Kevin Rivas derrubou Warllem, e o árbitro não hesitou em apontar para a marca do pênalti. O segundo gol maranhense parecia inevitável.

Entretanto, na cobrança, Danilo Pires viu João Soares brilhar. O goleiro do Ferroviário fez uma grande defesa e impediu que o Rubro-Negro ampliasse o placar, mantendo sua equipe viva no confronto.

A defesa deu ânimo ao time da Barra do Ceará. Aos 34 minutos, Kauê Leonardo, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual em São Luís.

O time volta sua atenção para o Campeonato Cearense. No sábado, 8, às 16h30min, enfrenta o Cariri, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O time precisa de vitória para se garantir nas quartas de final.

Moto Club 1x1 Ceará: ficha técnica

Moto Club

4-3-3: Alan Thiago; Ian Deyvison, Yago Ramon, Vitor Carvalho e Matheus Silva; Felipe Dias, Hadrian (Danilo Pires) e Maurício dos Anjos (Lucas Gomes); Lipek (Magno El Lobo), Warllem e Rick Sena. Téc: Zé Augusto

Ferroviário

3-5-2: João Soares; Ramires, Iago Fabrício e Carlos Junio (Victor Diotti); Rikelmy, Matheus Xavier (Brayan), Jan (Thiago Pulga), João Vitor e Wendel (Kayky); Rodrigo FuzileKevinRivas (Kauê Leonardo). Téc: Tiago Zorro

Local: Estádio Castelão, em São Luis (MA)

Data: 5/2/2025

Árbitro: Wagner Francisco Silva Sousa-BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha-BA de Matos e Daniella Coutinho Pinto-BA

Gols: Lipek (44'1T) - MOT; Kauê Leonardo (34'2T) - FAC

Cartões amarelos: Matheus Silva (MOT); Carlo Junio, João Vitor e Kevin Rivas (FAC)