Fortaleza tem solidez defensiva como pilar em início 100% na temporada

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Titi é o zagueiro com mais partidas como titular do Fortaleza em 2025

A largada do Fortaleza em 2025 com seis vitórias em seis jogos passa pela eficiência ofensiva (16 bolas nas redes adversárias) e também pela segurança defensiva. O Tricolor sofreu apenas um gol na temporada e tem a retaguarda sólida como trunfo para o Clássico-Rei do próximo sábado, 8, pelo Campeonato Cearense.

Somente o zagueiro Waldson, do Horizonte, foi capaz de vazar o Leão neste início de ano. O camisa 14 marcou o gol de honra do Galo do Tabuleiro na derrota por 3 a 1 para o time do Pici, no Domingão, pela segunda rodada do Estadual, aproveitando bate-rebate na área.

Moto Club-MA (2 a 0), Cariri (7 a 0), Maracanã (1 a 0), Floresta (1 a 0) e Sport (2 a 0) não conseguiram se sobressair diante dos defensores do Fortaleza, que encarou rivais de níveis diferentes — Séries A, C, D e sem divisão nacional — e também teve formações diferentes em todos os jogos, o que não causou prejuízos quanto ao rendimento.

"Nós trabalhamos muito a parte defensiva, mas não significa que trabalhamos com os quatro defensores e os dois volantes. Todo mundo tem que estar comprometido nessa fase do jogo", ponderou o Juan Pablo Vojvoda, ainda nesse sábado, 1º, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Floresta. "Futebol, nesses últimos oito ou dez anos, necessita de jogadores que ataquem e defendam", completou o técnico argentino.

Três jogadores do setor foram os mais assíduos na escalação inicial: o goleiro João Ricardo, o lateral-direito Mancuso e o zagueiro Titi jogaram quatro vezes. Dos reforços defensivos, Brenno e Diogo Barbosa já foram utilizados, e os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila ainda não estrearam.

O rodízio de atletas promovido por Vojvoda foi uma constante nos primeiros compromissos da temporada. No gol, o titular absoluto João Ricardo — o único a ser vazado — disputou quatro duelos, e Brenno atuou em outros dois, mostrando bom desempenho e fazendo defesas importantes.

Na lateral direita, Mancuso seguiu dono da vaga, e Tinga foi titular em duas ocasiões. Já do outro lado, os três canhotos tiveram vez: Diogo Barbosa (três vezes titular), Bruno Pacheco (duas) e Felipe Jonatan (uma).

Já na zaga, a dupla que mais se repetiu foi Brítez e Titi (três jogos). Também formaram parceria Cardona e Gustavo Mancha; Kuscevic e Cardona; e Kuscevic e Titi. Contratação de maior impacto para 2025, David Luiz já tem figurado no banco de reservas e deve estrear em breve, enquanto o argentino Gastón Ávila ficará à disposição para atuar nos próximos dias.

Após conseguir não ser vazado no primeiro teste de fogo da temporada, diante do Sport, recém-promovido à elite do futebol nacional, em plena Ilha do Retiro, o Fortaleza terá pela frente o primeiro embate com o Ceará, sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos do Cearense, com o desafio de manter a segurança defensiva.

Fortaleza: formações do sistema defensivo