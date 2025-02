Neymar tem atuação discreta e Santos só empata com o Botafogo-SP

Foto: MAURICIO DE SOUZA / Diario do Litoral / AE Neymar entrou no segundo tempo da partida

Neymar voltou. Pouco importou ao torcedor que o Santos empatou o Botafogo-SP por 1 a 1, pelo Campeonato PAulista. Os 15 mil súditos de Rei Pelé presentes na Vila Belmiro, ontem, foram para ver o príncipe.

Mais importante que a própria partida, a presença de Neymar criou comemorações maiores que gritos de gol ainda antes do apito inicial. Quando o camisa 10 entrou para o aquecimento, a Vila Belmiro gritou.

Convidado indigesto, o Botafogo não queria que Neymar comemorasse um gol na estreia. Os zagueiros e o goleiro do time de Ribeirão Preto faziam cera a cada tiro de meta.

A expectativa era de que Neymar jogasse 30 minutos. Aos 34 do primeiro tempo, porém, a torcida já pediu pela sua entrada. Seria um bom momento, já que Matheus Candançan revisou um lance e apontou pênalti para o Santos.

Mas não era ainda o momento de Neymar. Os torcedores pediram também que Tiquinho Soares cobrasse. O novo o camisa 9 atendeu, com seu primeiro gol pelo Santos.

A volta do intervalo foi mais um gol, mesmo que o placar ainda estivesse 1 a 0. Neymar, sem colete, surgiu na saída do túnel. A camisa 10, oficialmente, passou a ter um novo dono. Junto dela, o jogador recebeu a faixa de capitão.

Pressionado, o Botafogo reagiu e, em um dos poucos ataques, conseguiu escanteio. Na bola aérea, Alexandre Jesus azedou o clima da Vila Belmiro. A comemoração foi a mesma que Neymar costuma fazer, com as mãos ao lado do rosto.

A pressão no fim não foi suficiente. O placar não foi favorável. O ânimo da torcida inflamou, mas logo voltou à calmaria. Havia um motivo para comemorar e aplaudir. Neymar voltou. (Agência Estado)