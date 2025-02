Ceará tem incógnita no gol antes do primeiro Clássico-Rei

Foto: Aurélio Alves / O POVO; Felipe Santos / Ceará SC; Aurélio Alves / O POVO Keiller, Bruno Ferreira e Fernando Miguel, goleiros do Ceará

Em jogo cercado de expectativas, o Ceará enfrentará o arquirrival Fortaleza amanhã, a partir das 16h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, na rodada final da primeira fase do Campeonato Cearense. O Clássico-Rei promete ser o primeiro grande teste do Alvinegro na temporada — e pode trazer uma resposta para uma pergunta que paira na cabeça dos torcedores do Vovô.

Se nas posições de linha, a maioria dos nomes da escalação do técnico Léo Condé parece estar definida, no gol a dúvida é grande. Tão debatida nos últimos anos, a posição de goleiro no Ceará segue sendo uma incógnita neste início de temporada. Até o momento, três arqueiros atuaram e nenhum caiu nas graças da torcida.

Keiller, contratado na atual janela de transferências junto ao Internacional-RS, foi titular contra Tirol, Náutico, Ferroviário e Iguatu. Na estreia, levantou desconfiança após cometer erro no gol do time adversário.

“Acredito que no lance do gol, poderia ter sido melhor, e eu me cobrei muito por isso. Meu domingo de folga não foi de folga, e sim para refletir e olhar os lances para tentar melhorar. Eu quero e preciso. Sou um cara muito perfeccionista no meu jogo. Qualquer lance de dúvida, erro ou acerto, eu gosto de estudar e analisar para melhorar ou corrigir”, disse o camisa 18 após o duelo.

Depois, ante o Náutico, voltou a ser criticado pela falta de reflexo e pelas defesas com rebatidas para dentro da área, o que ofereceu chance de rebote aos atacantes do Timbu. Foi a única derrota do time na temporada até agora. Por fim, contra Tubarão da Barra e Azulão, errou saídas de bola, fazendo ecoar críticas de torcedores.

Diante desse contexto, Condé reavaliou a titularidade e optou por preservar o jogador, dando espaço para Bruno Ferreira. O camisa 94, que participou da arrancada do acesso à Série A em 2024 após as contusões de Fernando Miguel e Richard, foi titular contra Barbalha e CSA-AL.

É fato que, em ambas as oportunidades, ele foi pouco acionado. Porém, mesmo tendo baixa participação nos resultados, ainda não conseguiu driblar totalmente a desconfiança da torcida.

Outro goleiro que atuou com a camisa do Ceará neste ano foi o experiente Fernando Miguel, que entrou na reta final do duelo contra o Barbalha após quase um ano sem atuar. No ano passado, o camisa 16 sofreu uma grave lesão no joelho e precisou ficar afastado dos gramados. Na atual temporada, há a expectativa de que ele tenha mais minutos debaixo das traves em jogos oficiais.

Richard, titular em boa parte do ano passado e visto como o mais querido pela torcida entre as opções, segue se recuperando do rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. A estimativa para retorno aos campos do arqueiro é entre março e abril.

De toda forma, o Clássico-Rei será uma grande chance para o goleiro escolhido por Condé tentar se firmar na meta alvinegra. Em um contexto de incertezas, uma boa atuação contra o maior rival pode garantir uma sequência para quem se destacar.

No restante do elenco, as dúvidas são menores. Na defesa, há grande chance do quarteto ser formado por Dieguinho, Marllon, Ramon e Matheus Bahia. No meio, o trio Lourenço, Richardson e Mugni figura como o preferido até agora. Já no ataque, a tendência é que Fernandinho, Aylon e Galeano sejam os escolhidos.