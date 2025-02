O que ainda está em jogo na rodada final da primeira fase do Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ferroviário está na zona do quadrangular de rebaixamento, mas com chance de ir às quartas

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2025 é aguardada desde a revelação das datas e jogos do torneio estadual. O motivo não se omite: Ceará e Fortaleza se enfrentam no primeiro Clássico-Rei de um ano que pode contar com até nove confrontos por competições diferentes. Contudo, a rodada derradeira contará ainda com diversos cenários de luta por classificações à fase mata-mata, que evitam ainda a presença no quadrangular do rebaixamento.

Ao todo, serão cinco jogos no sábado, 8, às 16h30min. No grande duelo da quinta rodada, os semifinalistas Vovô e Leão se enfrentam no primeiro jogo realizado na Arena Castelão na atual temporada, com a melhor campanha da primeira fase em disputa — o que dá uma dianteira para ter mando de campo no segundo jogo de uma eventual final. Nos demais confrontos, há uma grande disputa pela classificação à segunda fase: o Cariri — único time que já está no quadrangular de rebaixamento — enfrenta o Ferroviário, o Tirol recebe o Floresta, Maracanã enfrenta o Barbalha e o Horizonte visita o Iguatu.

O Cariri é o único entre oito times restantes que já não tem mais chances matemáticas para avançar ao mata-mata. Entre os restantes, a disputa será intensa no campo e na calculadora pelas segunda e terceira colocações em cada chave. Na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, o Ferroviário, que ocupa a quarta colocação no Grupo B e divide a atenção com a Copa do Nordeste, precisa ganhar e torcer para que Tirol ou Iguatu não vençam. Se empatar, precisa torcer para o Iguatu perder seu jogo.

Em caso de vitória tanto do Azulão como da Coruja, o Tubarão da Barra vai precisar lutar para tirar a vantagem do Iguatu terceiro colocado no saldo de gols, critério em que está três gols abaixo: o Ferroviário tem -1 de saldo, enquanto o Iguatu tem 2.

O Maracanã, por sua vez, é o quarto colocado do Grupo A e soma 4 pontos. Na quinta rodada, recebe o Barbalha, quinto colocado do Grupo B, também com 4, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O time metropolitano precisa vencer o jogo e torcer para que Horizonte ou Floresta não vençam suas partidas. Em caso de empate, terá de torcer contra Horizonte e Floresta, que precisariam perder.

O Barbalha precisa apenas vencer e torcer para que dois dos outros três postulantes — Tirol, Ferroviário e Iguatu — pelo menos empatem seus confrontos para conquistar a classificação.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a matemática é mais simples: quem vencer está na próxima fase. O Tirol soma cinco pontos na vice-colocação do grupo B e o Floresta a mesma posição, mas no grupo A. Em caso de empate, o Tirol terá de torcer para dois dos três rivais – Iguatu, Ferroviário e Barbalha – não vencerem, enquanto o Floresta torcerá contra o Maracanã.

No estádio Morenão, em Iguatu, o time da casa, terceiro colocado do Grupo B com 4 pontos, vai precisar vencer e torcer contra Tirol ou Ferroviário — contando ainda com o saldo superior ao do Tubarão. Por sua vez, o Horizonte soma cinco pontos e está em terceiro no Grupo A. Uma vitória a garante vaga. Caso empate, terá de torcer para o Horizonte pelo menos empatar também.