Sem Sasha, Fortaleza tem disputa por vaga no meio-campo para Clássico-Rei

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Zé Welison é o favorito para a vaga do suspenso Lucas Sasha

A formação da trinca de meio-campo do Fortaleza para o primeiro Clássico-Rei da temporada, amanhã, às 16h30min, na Arena Castelão, na Capital, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, é uma dúvida. O volante Lucas Sasha, suspenso, será desfalque, e o técnico Vojvoda terá de encontrar um substituto — além da possibilidade de mexer no perfil do setor para se adaptar ao modelo de jogo do Ceará.

Nos seis jogos do ano, o Leão foi a campo com três homens no meio-campo — dois volantes e um meia. Pol Fernández, Sasha e Pochettino e Pedro Augusto, Martínez e Calebe foram os trios que mais se repetiram (duas vezes cada). O comandante argentino também escalou Pol, Zé Welison e Pochettino e Zé Welison, Lucas Sasha e Pochettino em times titulares.

Ex-Boca Juniors, o novo camisa 5 do Tricolor se firmou na equipe e já é um dos destaques neste início de 2025. A qualidade técnica na construção de lances, aliada à visão de jogo, e a experiência de Pol fizeram o meio-campista largar na frente por um espaço entre os 11 iniciais. O concorrente Matheus Rossetto, que teve bom desempenho em 2024, ainda não estreou nesta temporada e deverá ser opção no banco. Ele esteve lesionado.

O companheiro de Pol Fernández deverá ser Zé Welison, já que Sasha, expulso na rodada passada, não poderá atuar. O camisa 17, que já formou dupla com o argentino diante do Cariri, retomou o bom rendimento neste ano e foi escolhido o melhor em campo contra o Floresta. O perfil mais marcador do potiguar de 29 anos também deve pesar para ele ser escolhido para ser titular contra o Vovô.

Os volantes terão papel importante para conter as investidas dos meio-campistas e atacantes do Vovô. Pol deve receber mais atenção dos alvinegros na saída de bola, e Zé pode ajudar como válvula de escape. Os dois também podem contribuir com presença ofensiva, inclusive com arremates de fora da área.

Na armação de jogadas, Pochettino recuperou lugar na escalação ideal e soma um gol e uma assistência em quatro jogos disputados. Mas ele tem concorrência. Emmanuel Martínez é uma opção para a posição — o argentino também pode jogar como segundo volante —, a exemplo do venezuelano Kervin Andrade, que está de volta da seleção da Venezuela após o Sul-Americano Sub-20. O talentoso Calebe também pode ganhar chance, apesar de não ter tido sequência depois de várias lesões na carreira.

Pochettino se notabilizou como "garçom" do Leão no ano passado e deu assistência para Moisés marcar diante do Sport, nessa terça-feira, 4, podendo ser peça importante para municiar os atacantes contra o Ceará. Martínez tem um perfil de "motorzinho", com intensidade para marcar e atacar, também com característica de aparecer na área para chutar. Kervin, por sua vez, notabilizou-se pelo poder de finalização. Calebe é o meia mais clássico do elenco — é inclusive o camisa 10.

Com a formação "espelhada" do Ceará — ambos em 4-3-3 —, o duelo do clássico deve se desenvolver no meio-campo. Vojvoda também deve estudar o modelo de jogo e as opções do Ceará para o setor para montar a estratégia.