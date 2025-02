Clássico-Rei 617

Pela primeira vez no ano e pela 617ª vez na história, Fortaleza e Ceará vão a campo para se enfrentar. O Clássico-Rei de hoje, a partir das 16h30min, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, não mudará a situação de tricolores e alvinegros na competição, mas, como sempre, terá o peso da rivalidade em campo e o impacto do resultado — positivo ou negativo — em um futuro breve.

O principal confronto do Estado terá um palco à altura: após cerca de dois meses fechado para obras, a Arena Castelão será reaberta no reencontro entre Leão e Vovô. O Gigante da Boa Vista passou por melhorias no gramado e também manutenção na parte estrutural em alguns setores, como vestiários, camarotes e banco de reservas.

Na volta às arquibancadas do Castelão, cerca de 40 mil torcedores já garantiram presença para o Clássico-Rei, que não terá presença de quatro torcidas organizadas envolvidas em brigas no mês passado. Foram disponibilizados 57.386 ingressos — incluindo também os sócios do Tricolor.

Em campo, Fortaleza e Ceará já estão garantidos na semifinal do Estadual, com 12 pontos e liderança isolada dos respectivos grupos. O dérbi local colocará à prova os 100% de aproveitamento das equipes do Pici e de Porangabuçu no Manjadinho e também deverá ser o maior teste neste início de temporada, uma vez que, além da questão técnica, também terá influência do clima de rivalidade acirrada.

O primeiro embate no ano entre o Tricolor e o Alvinegro costuma ser marcado pelo equilíbrio — terminou empatado em seis das últimas dez vezes. No recorte geral, quatro dos cinco mais recentes também acabaram com igualdade no placar, além de uma vitória do Vovô — o Leão, portanto, tem um tabu para quebrar.

No duelo à beira do campo, Léo Condé disputará o Clássico-Rei pela primeira vez, enquanto Vojvoda terá o Ceará como adversário pela 21ª vezes (cinco vitórias, sete empates e oito derrotas).

Mandante da partida, o Fortaleza não poderá contar com o volante Lucas Sasha, suspenso após expulsão. A vaga no meio-campo deverá ser ocupada por Zé Welison, formando trio com Pol Fernández e Pochettino. A defesa também deve ter mudanças, com o treinador argentino optando por Brítez na lateral direita para conter as investidas de Fernandinho e usando Mancuso no lado esquerdo. Desta forma, a zaga teria Kuscevic e Titi.

“A gente já sabe que clássico é clássico e vamos querer ganhar sempre, mas vamos com o pé no chão, só acreditar no trabalho do treinador, no nosso trabalho e ir passo a passo. Vamos com tudo para conseguir a vitória”, analisou o atacante colombiano Dylan Borrero, que foi apresentado nessa quinta-feira, 6, e que deverá ser reserva do Tricolor.

Já o Ceará não terá Rafael Ramos e Bruno Tubarão, lesionados, enquanto Nicolas é dúvida. A escalação deverá dar respostas acerca daquilo que Condé considera a formação ideal. Bruno Ferreira deve reassumir de vez o posto no gol, Fabiano Souza deve ser arma importante no embate contra Moisés pela força física e a experiência de Marllon e Ramon deve formar a zaga. Richardson, Fernando Sobral e Lourenço disputam duas vagas no meio-campo, que deverá ter o argentino Lucas Mugni como armador.

"É fundamental estarmos concentrados os 90 minutos. Temos que ter muita mentalidade para jogar. É verdade que é o primeiro time de Série A que vamos enfrentar, mas hoje o futebol está muito igual. Acho que chegamos bem preparados", avaliou o camisa 10 alvinegro.

Fortaleza x Ceará: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi e Mancuso; Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 8/2/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Matheus Candançan-Fifa/SP

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-Fifa/PR e Gizeli Casaril-Fifa/SC

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO