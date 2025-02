Ferroviário: entre o céu e o inferno

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Técnico Tiago Zorro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral

Em meio ao cenário aberto do Grupo B do Campeonato Cearense, o Ferroviário visita o Cariri pela quinta e última rodada da primeira fase do Manjadinho. Com realidades e objetivos distintos, as equipes se encontram neste sábado, 8, às 16h30min, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Após o início ruim no Estadual, o Tubarão da Barra chega com confiança para enfrentar o Negro-Anil depois de ter conseguido a primeira vitória no certame, ao superar o Maracanã por 1 a 0. No meio desta semana, o escrete coral visitou o Moto Club-MA, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, e buscou um empate no fim do segundo tempo. Isso apesar de o Ferrão ter utilizado apenas metade do elenco, visando poupar peças para o duelo contra o Cariri.

Com todo o elenco à disposição, a equipe comandada por Tiago Zorro necessita de uma vitória sobre o Cariri, além de torcer para tropeços do Tirol e Iguatu, que ocupam posições acima do Ferrão na tabela.

Atualmente, o Ferrão ocupa a quarta colocação no Grupo B e possui quatro pontos somados, mesma pontuação do Iguatu e do lanterna Barbalha. Segundo e terceiro colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos disputam o quadrangular de rebaixamento contra os lanternas da chave A. O Fortaleza, com 12 pontos, já está garantido na semifinal, enquanto o vice-líder Tirol, com 5, também busca vaga na próxima fase.

O Cariri, por sua vez, é dono da pior campanha do Estadual, com quatro derrotas em quatro jogos, além de um crítico saldo de 17 gols negativos. Sem qualquer chance de acesso, o Negro-Anil disputará o quadrangular da permanência para tentar se manter na primeira divisão do Manjadinho.