Primeiro Clássico-Rei de 2025 terá efetivo de 467 PMs

Foto: FCO FONTENELE Estádio Castelão.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) definiu o efetivo de agentes que estarão presentes no Clássico-Rei deste sábado, 8. Ao todo, 467 membros da corporação estarão de serviço na Arena Castelão e arredores. Serão 200 agentes na área interna e 207 na área externa para o duelo entre Fortaleza e Ceará, a partir das 16h30min, pelo Campeonato Cearense.

O número de oficiais disponíveis para o confronto foi definido em reunião entre a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Segundo a SSPDS, serão 613 agentes de Segurança Pública trabalhando no clássico. Além da Polícia Militar, outros órgãos de segurança divulgaram seu contingente: a Polícia Civil terá sete investigadores; a Guarda Municipal terá 40 agentes; e os bombeiros militares terão um contingente de 25 pessoas.

Em reunião realizada na última terça-feira, 4, o capitão do Choque, André Henrique de Araújo, falou sobre os riscos que estavam sendo avaliados pela equipe de segurança.

"Nos preocupamos com o que aconteceu em Horizonte e aqui no Presidente Vargas e isso teve reflexo no contexto de hoje. Estamos trabalhando para que isso não ocorra no jogo de sábado", disse o agente durante o evento.

A SSPDS aponta ainda que as “forças de segurança estarão preparadas para, em caso de qualquer confronto entre torcedores rivais, realizar a condução dos envolvidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde serão realizados os procedimentos cabíveis”.

Harley Filho, coordenador da Copol/SSPDS, afirmou que o Plano Operacional montado para o confronto deste sábado está “preparado para aplicar a lei”.

“Quero aqui, inclusive, dizer aos torcedores que vão ao estádio e façam a festa junto aos seus times. Entretanto, quem tiver a intenção de comparecer para praticar tumultos e outros crimes correlatos, estaremos preparados para identificá-los, capturá-los e aplicar a lei”.

O Plano Operacional contará com agentes da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP/CE), que atuaram fiscalizando pessoas que estão cumprindo pena em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica.