Campeonato Cearense tem quartas de final e quadrangular da permanência definidos

Foto: Lenilson Santos/FAC Ferroviário em duelo contra o Cariri pelo Campeonato Cearense 2025

As quartas de final e o quadrangular da permanência do Campeonato Cearense de 2025 foram definidos após a realização da última rodada da fase de grupos. Com Ceará e Fortaleza já classificados para as semifinais, Horizonte, Iguatu, Maracanã e Ferroviário disputarão as quartas, enquanto Floresta, Cariri, Tirol e Barbalha vão lutar contra o rebaixamento.



Ao todo, foram cinco jogos realizados neste sábado, 8. Com a definição, Maracanã e Horizonte vão se enfrentar em um lado da chave. Quem vencer, joga contra o Ceará nas semifinais. Do outro lado, o Fortaleza vai aguardar o vencedor de Ferroviário e Tirol. Os jogos de ida das quartas de final acontecem no dia 15 de fevereiro, enquanto os duelos decisivos estão marcados para o dia 22 do mesmo mês.

No grande duelo da quinta rodada, Fortaleza e Ceará se enfrentaram com a melhor campanha da primeira fase em disputa, mas já estavam classificados. A partida foi a primeira do ano na Arena Castelão e contou com vitória alvinegra, por 2 a 1, com gols de Lucas Mugni e Pedro Henrique. Lucero marcou para o Tricolor.



Os outros confrontos marcaram uma grande disputa pela classificação à segunda fase, posto que o Cariri era o único entre oito times restantes que já não tinha mais chances matemáticas para avançar ao mata-mata. Ainda assim, fez jogo duro contra o Tubarão da Barra, especialmente na primeira etapa.



Entre os restantes, a disputa foi fervorosa no campo e na calculadora pela combinação de resultados. Na Arena Romeirão, o Ferroviário venceu o Cariri por 2 a 0, com gols de Allanzinho e Jeffão, e contou com o tropeço do Iguatu, que empatou com o Horizonte no Morenão – pelo placar de 1 a 1 –, para se classificar.

Junto ao Tubarão no grupo B, o Tirol bateu o Floresta por 2 a 0, avançou ao mata-mata na segunda colocação, e jogou o Verdão para o quadrangular de permanência. As equipes vão se enfrentar nas quartas de final, com a Coruja tendo a vantagem do mando de campo no jogo de volta.

O Maracanã, por sua vez, fez valer a energia do estádio Almir Dutra e goleou o Barbalha por 4 a 1. O Horizonte foi quem acompanhou o Bicolor Metropolitano para as quartas de final. Nas quartas, o time de Maracanaú jogará a partida de volta em casa. Vale lembrar que quem avançar para as semifinais, já garante, no mínimo, a disputa de terceiro lugar, novidade do torneio em 2025.

No quadrangular da permanência, Floresta, Cariri, Tirol e Barbalha vão se enfrentar para tentar se manter na elite do futebol do Ceará. O certame ainda terá a tabela detalhada divulgada. Dois clubes permanecem e os outros dois jogarão a Série B estadual em 2026.