Com golaço, Mugni é o destaque do primeiro Clássico-Rei da temporada

Foto: Fábio Lima Lucas Mugni marcou um bonito gol de falta durante a partida

O maior destaque do primeiro Clássico-Rei da temporada 2025 foi o meio-campista Lucas Mugni, que abriu o placar na vitória do Ceará com um golaço e foi responsável pela jogada que deu origem ao segundo gol. Este foi o quarto confronto que o argentino atuou contra o Fortaleza, vestindo a camisa do Alvinegro, e soma um gol e uma assistência.

Apesar de não ser o atleta que mais tocou na bola durante o jogo, o meia foi decisivo nas suas participações.

O primeiro gol do Vovô no jogo foi justamente de uma cobrança de falta do argentino, que na altura da linha lateral, realizou uma cobrança fechada, encobrindo o goleiro João Ricardo e terminando no ângulo da segunda trave.

Sobre o assunto Ceará é letal, vence Fortaleza por 2 a 1 e aumenta tabu no Clássico-Rei

Já no segundo gol, o meio-campista recebeu a bola próximo à linha lateral, venceu a disputa com o conterrâneo Pol Fernandéz e tocou para Aylon, que finalizou em cima de João Ricardo. No rebote, Pedro Henrique ampliou o placar.

Pelo Ceará, Mugni acumula 52 jogos, quatro gols e 13 assistências. Na atual temporada, ele lidera a equipe com passes para gol, somando três participações em gol. O camisa 10 do Vovô também foi um dos principais destaques do time na campanha de acesso para a Série A em 2024.