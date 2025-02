Sem torcidas organizadas, 1º Clássico-Rei do ano registra clima familiar nas arquibancadas

Foto: Fábio Lima/ O POVO Ceará vence o Fortaleza em primeiro Clássico-rei de 2025

As brigas entre as torcidas, registradas em pontos vários da Cidade, não impactaram no clima dentro da Arena Castelão, que foi de tranquilidade. Sem a presença das organizadas no Clássico-Rei deste sábado, 8, os torcedores notaram um ambiente mais "leve" tanto nas arquibancadas quanto no estacionamento, famoso pelo "pré-jogo". Dezenas de famílias com crianças e idosos marcaram presença e confraternizaram antes, durante e depois do duelo entre os rivais.

Entre os relatos, o casal alvinegro Denis e Socorro - que levou o filho, Otávio, e dois sobrinhos - conta que foi até o estádio de carona com um amigo torcedor do Fortaleza, em uma clara demonstração de que a rivalidade fica apenas dentro das quatro linhas.

"Eu senti um clima mais tranquilo. As organizadas fazem falta para a festa, mas, neste momento, a ausência delas faz bem para o Clássico. Nós viemos com um amigo torcedor do Fortaleza, todos juntos. Hoje, está bem mais tranquilo", comentou Denis, em conversa com o Esportes O POVO.

Clima familiar

Outra família que marcou presença no Clássico-Rei foi a de Amanda Meier, que foi acompanhada do marido, Felipe Brandão, e do filho, João Arthur - caracterizado com uma camisa do Ceará, um boné e um óculos do tipo "juliete". Para a alvinegra, o clima no Gigante da Boa Vista para o primeiro confronto entre os rivais neste ano foi "familiar".

"Está bem mais familiar. Conseguimos chegar com tranquilidade, o ambiente está bem mais tranquilo. É bom para trazer os filhos para curtir", comentou.

No lado do Leão, quem observou o mesmo cenário foi o tricolor Enio Santos, que, acompanhando de seu filho Léo, exaltou a organização feita para o embate: "Nós gostamos bastante da organização, ficou bem mais tranquilo da gente trazer nossos filhos pro estádio sem aquelas confusões das torcidas. Está bem mais protegido, bem mais familiar."

Além deles, a torcedora Larissa Farias, do Fortaleza, ressaltou a ausência das organizadas devido às festas feitas nas arquibancadas, mas desejou que o retorno dos membros seja em um clima de paz, assim como foi esse primeiro Clássico-Rei de 2025.

"Vi muita movimentação de famílias, crianças. Óbvio que a gente sente faltas da organizadas na questão festa. Espero que voltem logo em um clima de paz, sem brigas", relatou ao Esportes O POVO.