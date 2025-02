Ferroviário contrata goleiro Matheus Cavichioli e mira pelo menos mais 4 jogadores

Foto: Mourão Panda / América Goleiro Matheus Cavichioli no jogo América-MG x Cruzeiro, no Independência, pelo Campeonato Mineiro 2023

Antes mesmo da Assembleia de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário ser marcada, o Tubarão da Barra dividiu seus trabalhos entre SAF e associação. Dessa forma, o clube deseja ir forte ao mercado nos próximos dias e começou anunciando, na tarde de ontem, a contratação do experiente goleiro Matheus Cavichioli, que defendeu a Chapecoense-SC na Série B de 2024.

Cavichioli, de 38 anos, é ítalo-brasileiro e tem 1,96m de altura. O novo reforço do Ferrão iniciou no Grêmio-RS e acumula passagens por Caxias-RS, Sport-PE, Juventude-RS e Guarani-SP, dentre outros, até chegar ao América-MG e disputar mais de 150 jogos, incluindo Série A e Libertadores.

O arqueiro reforçará o Tubarão para as disputas de mata-mata do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileirão. Ainda ontem, o clube coral confirmou também a chegada do atacante Samuel, artilheiro do Potiguar-RN.

Além do novo arqueiro, o escrete coral deve anunciar, pelo menos, mais quatro nomes nos próximos dias, tendo a experiência dos jogadores como um dos critérios, conforme apurou o Esportes O POVO. A lista ainda é mantida em sigilo.

A postura do Ferroviário na montagem do elenco agora será agressiva. Como confirmado pelo presidente Aderson Maia Júnior em pronunciamento, o Tubarão está disposto a pagar até multa rescisória de atletas para deixar o elenco de Tiago Zorro mais forte.

As caras novas já deverão estar à disposição para encarar o Tirol nas quartas de final do Estadual, etapa para a qual o Ferrão se credenciou ao bater o Cariri por 2 a 0, no último sábado, 8. Em entrevista coletiva, o técnico português Tiago Zorro rechaçou que o time tenha ido mal na fase de grupos da competição, mas ressaltou que a equipe ainda não joga no modelo que ele deseja, está em formação e tem um plantel muito jovem.

"No fundo, o que está errado aqui é o primeiro jogo contra o Horizonte. No fim, só Fortaleza e Ceará, além do Tirol, fizeram mais pontos que nós. hoje voltamos a fazer um bom jogo, bem controlado. Volto a lembrar que a nossa média de idade hoje é abaixo dos 25 anos. O Ciel e o Janeudo aumentam a média de idade. Os erros acontecem, a falta de maturidade por vezes aparece e a gente paga caro por isso", ponderou o comandante.

O técnico português ressaltou que, no momento, o time se comporta melhor com uma composição mais defensiva, mas não tão bem quando precisa propor o jogo e atacar. Contudo, seu estilo é diferente, e pretende implementar aos poucos.