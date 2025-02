Ceará alcança marca de 14 vitórias seguidas jogando em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Força da torcida é decisiva para série invicta

Já são 14 jogos seguidos sem que a torcida do Ceará saiba o que é ver o time perder atuando na capital cearense. O número expressivo foi alcançado na vitória desse sábado, 8, sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Na Arena Castelão, o Vovô venceu por 2 a 1 e ampliou a sequência.

A derrota alvinegra mais recente na Capital foi em 21 de agosto de 2024. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time foi superado pelo Mirassol por 2 a 1, no Gigante da Boa Vista. Desde então, não sofreu mais nenhum revés como mandante.

Nesse período, em duas ocasiões o Vovô atuou em Fortaleza sem ser o time mandante — coincidentemente, em dois clássicos. O primeiro foi o Clássico da Paz, contra o Ferroviário, no dia 26 de janeiro, no estádio Presidente Vargas (PV), quando venceu por 2 a 1. O outro foi justamente o Clássico-Rei.

Léo Condé esteve à frente da equipe em todos esses jogos e, após mais um triunfo, comentou sobre o retrospecto positivo.

“É algo que nos deixa felizes, uma marca importante. Vamos jogando e, às vezes, nem temos essa percepção. Passamos aos atletas que é fundamental fazer um jogo intenso do começo ao fim, jogando para frente, principalmente em casa, junto ao torcedor. Somos apenas uma ferramenta”, destacou o treinador, em coletiva.

Além disso, Condé fez questão de ressaltar o papel da torcida nesse desempenho. “A sinergia entre os atletas e a torcida tem sido fundamental. Desde que cheguei, o torcedor vem jogando junto e, nos momentos de dificuldade, tem tido uma participação importante. Tudo isso converge para a conquista de resultados positivos”, concluiu.

Alguns fatores podem explicar o excelente desempenho do Alvinegro quando joga em seus domínios. A torcida, citada por Condé, é um deles. A presença alvinegra nesses jogos foi fatores fundamentais para a equipe — em um deles, contra o América-MG, houve a quebra do recorde público da Arena Castelão.

Mas o equilíbrio do time chama atenção. Nesses 14 jogos, o Vovô marcou 27 gols e sofreu apenas cinco. Além disso, em nove saiu com a defesa intacta. Outro ponto importante é que em nenhum confronto no período a defesa do Ceará foi vazada mais de uma vez

Os duelos em que levou gol foram contra Operário-PR e Paysandu-PA, pela Série B, e diante de Tirol, Ferroviário e Fortaleza, no Cearense. Em todos, apenas uma bola na rede alvinegra e um mesmo placar: 2 a 1.



Confira os 14 jogos do Ceará de invencibilidade