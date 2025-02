Elmano barra aumento do preço do estacionamento do Castelão para Ceará x Confiança

Foto: FCO FONTENELE Estádio Castelão.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rechaçou o aumento do preço do estacionamento da Arena Castelão. Nas redes sociais, o chefe do Executivo disse ter barrado a mudança.

O posicionamento ocorreu após o Ceará anunciar os valores de R$ 30 para carros e R$ 10 para motos — aumento este que gerou críticas nas redes sociais — visando a partida contra o Confiança, que acontece na noite desta quarta-feira, 12.

"Soube, há pouco, do anúncio do aumento do valor do estacionamento do Castelão para o torcedor. Não aceito esse aumento. Já mandei barrar. É necessário melhorar o serviço para o torcedor, e não aumentar o preço", disse ele, em postagem em múltiplas redes sociais.

Em nota, o Alvinegro de Porangabuçu afirmou que o preço das entradas é definido por clubes, administração do estádio e governo do estado.

"Os valores do estacionamento da Arena Castelão são estabelecidos em comum acordo entre clubes e administração do estádio, com anuência do Governo do Estado. Em virtude do comunicado expresso do governador Elmano Freitas desaprovando o reajuste, os valores permanecerão os mesmos", disse o Vovô

Com isso, o torcedor que quiser utilizar o estacionamento, seguirá pagando R$ 20 para carros e R$ 10 para motos.

Passado o Clássico-Rei, o Ceará volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Neste domingo, 9, o Vovô iniciou check-in e as vendas dos ingressos para o duelo frente o Confiança-SE, na quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Os bilhetes custam entre R$ 20 e R$ 250 e podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. A partir desta segunda-feira, 10, as vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas no Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube. em Porangabuçu.