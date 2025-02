Ferroviário vai a Salvador encarar o Vitória pela Copa do Nordeste

Foto: Lenilson Santos/FAC Ferroviário vem de vitória sobre o Cariri

O Ferroviário vai a Salvador (BA) enfrentar o Vitória-BA em busca do primeiro triunfo na Copa do Nordeste. O jogo, válido pela terceira rodada, acontece nesta terça-feira, 11, às 19 horas no estádio Barradão.

A equipe coral não vence o Rubro-Negro desde 2006, quando bateu o Leão por 3 a 1 na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano. Este será o terceiro encontro de ambas as equipes pelo Nordestão; os dois primeiros ocorreram em 2018 e terminaram com o mesmo placar: 4 a 1 para o Vitória.

Na atual temporada, o Ferrão passa por altos e baixos. O clube jogou nove partidas na temporada e venceu três. Em desempenho, o time não agradou na maior parte dos jogos, tendo como ponto alto o competitivo jogo contra o Sport-PE, na estreia pela Copa do Nordeste, e a vitória contra o Maracanã pelo Estadual.

O técnico Tiago Zorro aponta a pouca idade do seu elenco como causa para a "instabilidade" na temporada. "Os erros acontecem, a falta de maturidade por vezes aparece e a gente paga caro por isso", afirmou o treinador após a vitória sobre o Cariri, nesse sábado, 8.



Os jogadores mais experientes do elenco são Ciel, de 42 anos, e Janeudo, que tem 34. Se os veteranos fossem desconsiderados da conta, a média de idade do Tubarão seria de 20 anos.

Pensando em reforçar o elenco, a equipe coral fechou com o atacante Samuel, vindo do Potiguar-RN, e o experiente goleiro Matheus Cavichioli, ex-América-MG. Porém, o clube da Barra não pode contar com os atletas. Segundo apuração do Esportes O POVO, a equipe cearense não recebeu a documentação dos jogadores para escrevê-los no BID a tempo deste confronto.

O Vitória, por sua vez, vem em uma boa sequência na temporada. Lidera a primeira fase do Campeonato Baiano e é vice-líder do Grupo B da Copa do Nordeste. No torneio regional, soma quatro pontos, tendo empatado com CRB-AL na estreia e vencido o Sousa-PB no segundo jogo.

Em coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Porto-BA, o treinador rubro-negro Tiago Carpini afirmou que a equipe "mais próxima do 11 ideal" será utilizada contra o Ferroviário.

"Vamos começar a ajustar os 11 nas próximas rodadas, e a rotatividade deve ser um pouco menor. Precisamos trabalhar mais coletivamente para manter os comportamentos sempre que possível".

"Minha ideia é terça-feira. E a partir dali vamos fazer ajustes pontuais. O ponto de início, levando em consideração o que vi esse mês e ano passado. Dentro disso é seleção natural, cada um ocupando seu espaço. Mas eu tenho na minha cabeça aquilo que penso ser ideal. E espero ter condições físicas para repetir a equipe", concluiu.

Vitória x Ferroviário: ficha técnica

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheusinho; Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Ferroviário

5-3-2: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves; Wyllyam Maranhão, Gharib, Janeudo; Allanzinho e Kiuan. Téc: Tiago Zorro

Data: 11/2/2005

Horário: 19 horas

Local: Estádio do Barradão, em Salvador, Bahia

Transmissão: Premiere