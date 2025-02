Fortaleza muda foco após derrota no Clássico-Rei e visita Altos pelo Nordestão

Foto: FÁBIO LIMA David Luiz deve ter oportunidade de estrear pelo Fortaleza

Depois de sofrer a primeira derrota em 2025, o Fortaleza vai a Teresina (PI) para tentar se reabilitar e emendar a terceira vitória consecutiva na Copa do Nordeste. O Leão encara o Altos-PI, às 21h30min de hoje, no estádio Albertão, pela terceira rodada do torneio regional, no qual é a única equipe ainda 100%.

No último sábado, 8, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo arquirrival Ceará, no primeiro Clássico-Rei da temporada, e viu cair a sequência de triunfos. Diante do Jacaré, o objetivo é virar a página para seguir isolado na liderança do Grupo A do Nordestão.

Para isso, o Fortaleza defenderá a invencibilidade contra o Altos, já que nunca foi derrotado no confronto. Em quatro embates diante dos piauienses, todos pela Lampions League, o Leão empatou três vezes (todas por 1 a 1) e ganhou uma. A vitória foi justamente no encontro mais recente, nas quartas de final da edição passada, em que goleou por 5 a 0, na Arena Castelão. Os gols foram de Marinho, Kervin Andrade (duas vezes), Moisés e Yago Pikachu — o quarteto permanece no elenco atual.

Desta vez, até pelo intervalo curto entre os compromissos — foram apenas duas sessões de treinos e com deslocamento para a capital do Piauí —, a tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda volte a promover o rodízio de jogadores e use uma escalação alternativa no Albertão. Depois desta partida, a equipe do Pici terá cerca de uma semana livre de jogos.

A expectativa maior fica pela possível estreia do zagueiro David Luiz. Kuscevic foi titular de maneira consecutiva contra Sport e Ceará. A dúvida é se Vojvoda poupará o chileno para dar vez ao camisa 23, enquanto o outro posto na defesa deverá ser de Titi. Brítez e Cardona não viajaram, e Gastón Ávila foi relacionado pela primeira vez.

O volante Matheus Rossetto também pode atuar pela primeira vez em 2025, após se recuperar de lesão. Já Calebe, que teve bom desempenho ao ser acionado no segundo tempo do Clássico-Rei, deve ser o responsável pelo setor de armação. No ataque, o trio também deverá ser totalmente alterado, entrando Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

Já os donos da casa vão em busca da primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste. O Jacaré estreou com derrota para o Sousa-PB (2 a 1) e depois empatou com o CRB (1 a 1), ocupando a penúltima posição do Grupo A, à frente do Moto Club-MA em razão do saldo de gols. Por outro lado, a situação é bem diferente no Campeonato Piauiense: o Altos ainda está invicto, com três vitórias e dois empates em cinco partidas.

O técnico Francisco Diá, ex-Icasa e Ferroviário, já não poderá contar com o volante Hudson, que se transferiu para o Sampaio Corrêa-MA depois da vitória sobre o River-PI, no sábado, 8. O lateral-esquerdo Igor Sanchs se recupera de grave lesão no joelho, o lateral-direito/volante Gean faz tratamento após sentir dores musculares e o meia Alan Pedro foi submetido a cirurgia na canela.

O experiente atacante Rodrigão, que defendeu o Ceará em 2020, está no elenco do Altos, mas tem sido reserva neste início de temporada.

Altos-PI x Fortaleza: ficha técnica

Altos-PI

4-4-2: Careca; Negueba, Leandro, Alberto e Sávio; Jefferson (Digão), Marcos Antônio, Jonathan e Reinaldo; Felipe Sales e Lucas Reis. Téc: Francisco Diá

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Tinga, David Luiz (Kuscevic), Titi e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Albertão, em Teresina/PI

Data: 11/2/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Emerson Souza Silva/BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira/BA e Edevan de Oliveira Pereira/BA

Transmissão: TV Jangadeiro, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO