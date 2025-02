Embalado, Ceará recebe Confiança pelo Nordestão e mira sexta vitória seguida

Foto: FÁBIO LIMA Ceará, de Sobral e Mugni, quer manter sequência de vitórias viva

Com moral elevado após levar a melhor no primeiro Clássico-Rei de 2025, o Ceará agora tem a missão de entrar no G-4 da Copa do Nordeste. Embalado pelas cinco vitórias consecutivas na temporada, o Alvinegro recebe o Confiança-SE na noite de hoje, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada do torneio regional.

O Vovô é o atual quinto colocado do Grupo B da competição, com três pontos, mesma pontuação do Dragão, que leva vantagem no número de gols marcados e aparece na terceira posição. Portanto, será um confronto direto por uma vaga na zona de classificação para as quartas de final.

​

Com o duelo de líderes entre Bahia e América-RN, o Ceará pode até assumir a primeira colocação caso vença no Gigante da Boa Vista e o Esquadrão fique no empate com o Mecão na Fonte Nova — a partida também será às 19 horas de hoje. De todo modo, um triunfo sobre os sergipanos já será suficiente para levar o time de Porangabuçu ao G-4, depois de estrear com derrota para o Náutico e se recuperar diante do CSA.

Além disso, de quebra, um resultado positivo renderia mais duas marcas importantes para a equipe de Léo Condé: a sexta vitória seguida, repetindo um feito alcançado pela última vez em 2021, e o 15º triunfo consecutivo atuando em Fortaleza, seja como mandante ou visitante — o último revés em solo cearense foi em agosto do ano passado, pela Série B.

Para isso, o Ceará deverá manter a base do time que ganhou o Clássico-Rei, com mudanças pontuais devido ao desgaste de algumas peças, como Fabiano Souza, Ramon Menezes e Pedro Henrique, por exemplo. Lourenço também pode reaparecer entre os titulares no meio-campo. Por outro lado, Rafael Ramos e Bruno Tubarão, sob os cuidados do departamento médico, seguem como baixas.

A partida contra o Dragão pode ser uma oportunidade para Condé promover maior minutagem para o meia recém-contratado Rômulo, que atuou cerca de 30 minutos diante do Fortaleza, e também dar chance para a estreia do atacante argentino Alejandro Martínez, que foi apresentado na tarde de terça-feira, 11, e se disse apto a entrar em campo — o camisa 22 já foi opção no banco de reservas no sábado passado.

O Confiança também vive bom momento neste início de temporada: seis vitórias, um empate e apenas uma derrota em oito partidas, entre Campeonato Sergipano e Nordestão. O único revés foi justamente na largada da Lampions League, quando foi batido por 2 a 1 pelo CSA, em Maceió (AL). O time comandado por Waguinho Dias se reabilitou ao vencer o Náutico por 1 a 0.

O treinador não poderá contar com o volante André Lima, que sofreu entorse no joelho e deverá ser substituído novamente por Rafinha. O atacante Rodriguinho é o artilheiro do Dragão em 2025, com quatro gols em sete partidas.

Invicto no confronto há 22 anos, o Ceará também leva vantagem no retrospecto geral, com oito triunfos em 15 partidas. Houve ainda quatro empates e apenas três derrotas do Alvinegro de Porangabuçu. O último deles foi em 2003. No duelo mais recente entre cearenses e sergipanos, o Vovô levou a melhor por 1 a 0, pela Copa do Brasil de 2015.

Ceará x Confiança-SE: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Dieguinho (Fabiano Souza), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Confiança-SE

4-2-3-1: Rafael Mariano; Valdir, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio Silva e Rafinha; Weriton, Luiz Otávio e Ronald Camarão; Rodriguinho. Téc: Waguinho Dias

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/2/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira/AL

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares/AL e Maria de Fatima Mendonca da Trindade/AL

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO