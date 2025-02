Ferroviário é competitivo, mas perde por 2 a 1 para o Vitória na Copa do Nordeste

Foto: MAURICIA DA MATTA/W9 Press / Estadão Conteúdo Vitória se impôs sobre o Ferroviário

O Ferroviário lutou, mas foi superado por 2 a 1 pelo Vitória-BA, no estádio Barradão, em Salvador (BA), na noite desta terça, 11, em confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

A equipe coral fez mais um jogo competitivo contra uma equipe da primeira divisão — tal qual fizera contra o Sport-PE —, mas esbarrou na diferença técnica. O "duelo das substituições" para manter o controle do jogo chamou atenção e a linha de impedimento coral tirou o técnico Thiago Carpini da zona de conforto.

Devido às longas distâncias percorridas ao longo da temporada, o técnico coral, Tiago Zorro, optou por fazer rodízio no elenco e entrou com uma equipe bem mexida em relação ao grupo considerado "titular". Do outro lado, Thiago Carpini colocou em campo força máxima disponível.

Em campo, a postura da equipe coral foi semelhante à vista contra o Sport, na estreia do torneio. As grandes mudanças foram na forma de marcar, uma vez que o Ferrão se defendia com três ou quatro meio-campistas no setor, a depender da velocidade em que o Vitória trocava seus passes.

Kevin Rivas e Matheus Xavier deram um maior dinamismo a equipe. Os jovens atletas conseguiam pressionar melhor o adversário que portava a bola, além de acelerar os contra-ataques quando o Ferroviário tinha chance de sair para o jogo.

Em um curto momento do jogo, a equipe cearense conseguiu passar da linha do meio-campo, jogou de forma mais propositiva e conseguiu levar perigo real a Lucas Arcanjo. Os pivôs realizados por Ciel foram cruciais para que o Tubarão da Barra conseguisse abrir espaços.

O Vitória por sua vez, adotou uma estratégia de se defender e um 4-4-2, congestionando a faixa central do campo e buscando a linha de fundo, porém, em determinados momentos da partida, a equipe pressionava a saída de bola do Ferrão com seus quatro jogadores de frente, além do volante Baralhas como elemento surpresa.

Em uma saída de bola Coral, o zagueiro Jefão não percebeu o volante do rubro-negro chegando em suas costas e quando girou para dar prosseguimento a jogada, foi desarmado e de primeira, o camisa 44 do Vitória mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, as substituições mudaram a forma de as equipes jogarem. O Ferroviário anulou muitos ataques do Vitória utilizando linha de impedimento; para reverter isso, Carpini colocou o centroavante Carlinhos para "distrair" os zagueiros enquanto Fabri e, posteriormente, Gustavo Mosquito, atacavam o espaço aberto pelo camisa 99. Dessa forma saiu o segundo gol rubro-negro na partida, marcado justamente por Mosquito.

Já a equipe cearense fez alterações para deixar a equipe mais intensa na marcação, com a entrada de Wyllyam Maranhão, o que permitiu o experiente Janeudo ter menos responsabilidades defensivas.

Assim o Ferrão roubou a bola no meio-campo e em uma bonita tabela, Janeudo colocou Allanzinho em condições de avançar. O atacante conduziu desmarcado, trouxe para a perna direita e marcou um belo gol, diminuindo para a equipe visitante. Era tarde demais, porém.

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 15, para enfrentar o Tirol, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense. O jogo será no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Vitória x Ferroviário:ficha técnica

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Baralhas, Ronald (Val Soares) e Matheusinho (Fabri); Wellington Rato (Dionisio), Lucas Braga (Gustavo Mosquito) e Janderson(Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini

Ferroviário

5-3-2: João Vitor; Rikelmy, Lucas Ramires, Jefão, Iago (Wesley Junio) e Carlos Junio (Kauê Leonardo); Kevin Rivas (Wyllyam Maranhão), Gharib (Janeudo), Matheus Xavier (Bryan); Allanzinho e Ciel. Téc: Tiago Zorro



Data: 11/2/2005

Local: Estádio do Barradão, em Salvador, BahiaÁrbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistente 1: Janystony Rabelo de Melo (PI)

Assistente 2: Francisco Railton Araujo Sousa (PI)

Quarto árbitro: Bruno Fernandez Moreira (BA)

Gols: Baralhas (20MIN/1T), Gustavo Mosquito (25MIN/2T) e Allanzinho (34MIN/2T)

Cartões amarelos:Janderson, Ronald, Lucas Arcanjo, Wellington Rato; Kevin Rivas Janeudo e Lucas Ramires

Público e renda: não divulgados