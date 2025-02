Fortaleza tem atuação irreconhecível e perde para o Altos na Copa do Nordeste

Foto: ALDO CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO PI - COPA DO NORDESTE 2025, ALTOS X FORTALEZA - ESPORTES PI - COPA DO NORDESTE 2025, ALTOS X COPA DO NORDESTE 2025, ALTOS X FORTALEZA - Calebe, jogador do Fortaleza lamenta durante partida contra o Altos no estádio Albertão pelo campeonato Copa Do Nordeste 2025.

Em uma atuação bem abaixo do esperado, o Fortaleza não conseguiu impor seu estilo de jogo e foi derrotado pelo Altos-PI por 2 a 1, ontem, no estádio Albertão, em Teresina (PI), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Zé Welison abriu o placar para o Tricolor, mas Lucas Reis deixou tudo igual, e Rodrigão, ex-Ceará, garantiu a virada para os donos da casa.

Com esse resultado, a equipe perdeu a liderança do Grupo A do torneio. Agora, ocupa a segunda colocação, com seis pontos conquistados.

A primeira etapa do duelo na capital piauiense foi pouco empolgante para quem acompanhava, seja pela televisão, seja nas arquibancadas do Albertão — que contava com um público razoável, majoritariamente cearense.

O gramado da praça esportiva, vale ressaltar, não colaborava para um bom desempenho das equipes. No entanto, para o Jacaré, isso foi um obstáculo menor do que para o Leão, que encontrou dificuldades para trabalhar a posse de bola e confirmar o favoritismo atribuído antes do apito inicial.

A escalação alternativa não servia como justificativa para o desempenho abaixo do esperado, afinal, estavam em campo atletas como Calebe, Rossetto, Renato Kayzer, Diogo Barbosa e Yago Pikachu, além do experiente zagueiro David Luiz, que fazia sua estreia ao lado do também defensor Gastón Ávila. Jogadores da elite do futebol brasileiro.

Apesar da força do Tricolor, foi o Altos quem criou a primeira grande chance de abrir o placar. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Joécio aproveitou cruzamento na área após escanteio, mas cabeceou para fora.

A resposta do Leão do Pici foi rápida. Aos oito minutos, Calebe encontrou um belo passe para Breno Lopes, mas o estado do gramado atrapalhou o camisa 11, que ainda tentou uma cavadinha. O chute saiu fraco, mas assustou o goleiro Careca.

Outra chance do Tricolor veio aos 17 minutos, quando Kayzer tentou o cabeceio após falta cobrada por Calebe, sem sucesso. No primeiro tempo, foi praticamente só isso do time comandado por Vojvoda. Já a equipe piauiense criou as oportunidades mais perigosas.

O Altos, treinado pelo folclórico técnico cearense Francisco Diá, ex-Icasa e Ferroviário, mostrou mais organização e teve as melhores chances.

Aos 13 minutos, Jefferson recebeu de frente para o gol de João Ricardo, mas pegou mal na bola e desperdiçou a oportunidade. Já aos 20, Reginaldo passou por Ávila e bateu cruzado, levando perigo.

O Fortaleza demorou a voltar do intervalo, mas parecia ter retornado mais ligado. Em apenas cinco minutos, o Tricolor do Pici fez mais do que em toda a etapa inicial — inclusive um gol.

Após boa jogada entre Tinga e Breno Lopes, o atacante cruzou com precisão, e Zé Welison se infiltrou entre os defensores para, como um autêntico centroavante, balançar as redes.

Mesmo com algumas tentativas posteriores, como um chute perigoso de Yago Pikachu, bem defendido por Careca, e um avanço veloz de Breno Lopes, o Fortaleza não soube controlar a partida. E o Altos cresceu.

O empate piauiense veio com Lucas Reis, em lambança generalizada. David Luiz e Tinga perderam a chance de cortar a bola, que sobrou para chute de fora da área. João Ricardo espalmou para frente e o camisa 19 aproveitou o rebote para deixar tudo igual.

A virada veio com um velho conhecido do futebol cearense: Rodrigão. O ex-Ceará recebeu cruzamento de Cleiton, que ganhou na corrida de David Luiz, e o centroavante teve apenas o trabalho de mandar para as redes e decretar a vitória do Altos no Albertão.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, contra o Vitória-BA, novamente pela Copa do Nordeste.

Altos-PI 2x1 Fortaleza

Altos-PI

4-4-2: Careca; Negueba, Joécio, Albert e Jefferson; Marcos Antônio, Jonathan, Dieguinho (Sávio) e Reinaldo; Felipe Sales (Cleiton) e Lucas Reis (Rodrigão). Téc: Francisco Diá

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto (Pochettino), Lucas Sasha (Zé Welison) e Calebe (Kervin); Yago Pikachu (Moisés), Renato Kayzer (Lucero)e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Albertão, em Teresina/PI

Data: 11/2/2024

Árbitro: Emerson Souza Silva/BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira/BA e Edevan de Oliveira Pereira/BA

Gols: 3min/2ºT - Zé Welison (FOR); 23min/2ºT - Lucas Reis (ALT) e 32min/2ºT - Rodrigão (ALT)

Cartão amarelo: Ávila(FOR)