Bayern, Brugge, Benfica e Feyenoord partem na frente nos playoffs da Liga dos Campeões

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Real Madrid e Manchester City se enfrentam em fevereiro nos jogos de playoff da Liga dos Campeões

Depois de uma abertura de rodada com uma eletrizante virada do Real Madrid sobre o Manchester City, por 3 a 2, na Inglaterra, a Liga dos Campeões da Uefa encerrou os jogos de ida dos 16-avos de final ontem com quatro jogos.

Se na terça-feira apenas a Juventus venceu em casa, na quarta, Brugge e Feyenoord conseguiram se impor.

Os holandeses venceram os segundos maiores campeões da Champions, o Milan, por 1 a 0, com gol marcado no início do jogo pelo brasileiro Igor Paixão, ex-Coritiba, em falha do goleiro Maignan.

Já os belgas venceram um equilibrado duelo contra a Atalanta, atual campeã da Liga Europa. Jutglà abriu o marcador para os belgas, enquanto Pasalic empatou pouco antes do intervalo. A igualdade parecia definitiva quando, nos acréscimos, o zagueiro Isak Hien fez pênalti no atacante Nilsson, que converteu a cobrança.

Entre os visitantes que se deram bem, destaque para o Bayern de Munique, que largou no mata-mata diante dos eufóricos escoceses do Celtic com vitória por 2 a 1, em Glasgow. Os gols do Bayern foram de enorme plástica. Olise limpou o marcador e mandou no ângulo no último lance do primeiro tempo, enquanto Kane deu lindo voleio na área na abertura da segunda etapa. Maeda anotou o de honra.

Já o Benfica derrotou o Monaco por 1 a 0, fora de casa, com Pavlidis.

Os oito jogos da volta estão marcados para a próxima semana, entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Os oito classificados avançam para as oitavas de final, na qual se juntam a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madri, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. (com agências)





Jogos de ida dos playoffs

Terça - 11/2

> Brest-FRA 0x3 Paris Saint Germain-FRA

> Sporting-POR 0x3 Borussia Dortmund-ALE

> Juventus-ITA 2x1 PSV-HOL

> Manchester City-ING 2x3 Real Madrid-ESP



Quarta - 12/2

> Club Brugge-BEL 2x1 Atalanta-ITA

> Celtic-ESC 1x2 Bayern de Munique-ALE

> Mônaco-FRA 0x1 Benfica-POR

> Feyenoord-HOL 1x0 Milan-ITA