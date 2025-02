Ceará fica no empate com Confiança e desperdiça chance de embalar no Nordestão

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Lourenço disputa bola no meio-campo do Castelão

O Ceará desperdiçou uma boa chance engatar a segunda vitória consecutiva na Copa do Nordeste na noite de ontem, 12. Atuando na Arena Castelão, em Fortaleza, o Alvinegro de Porangabuçu ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Confiança-SE, em partida da terceira rodada do certame regional. Aylon marcou o gol do Vovô, enquanto Luiz Otávio abriu o placar para o Dragão.



Para o jogo diante do time sergipano, o técnico Léo Condé optou por manter a base da equipe titular que venceu o Clássico-Rei desse sábado, 8. A única alteração foi a entrada de Lourenço no lugar de Richardson.



Sob os olhares da torcida, o Vovô iniciou a partida tomando as ações e apostou na velocidade, principalmente pelos lados do campo, para ameaçar o gol do Confiança. Além disso, a equipe pressionou a saída de bola do Dragão para tentar forçar o adversário ao erro.



Aos 14 minutos, um baque. Matheus Bahia, uma das peças importantes na engrenagem alvinegra, precisou deixar o campo após sentir dores. Com isso, Nicolas assumiu a lateral esquerda do time.

A tônica, porém, se manteve. Capaz de bons chutes de longa distância, Lourenço chegou a arriscar algumas vezes de fora da área, mas sem sucesso. Apesar de ter o controle do jogo, o Ceará só conseguiu criar uma chance clara aos 32. Na oportunidade, Aylon aproveitou erro do zagueiro Maicon, tabelou com Mugni e finalizou cruzado para fora.



Se o Vovô não conseguiu ser efetivo, o Confiança aproveitou a chance que veio para, com uma dose de sorte, abrir o placar. Aos 47 minutos, Luiz Otávio recebeu a bola, chutou de fora da área e contou com um desvio em Marllon para balançar as redes da Arena Castelão.

Insatisfeito com o resultado parcial, Léo Condé promoveu a entrada de Richardson no lugar de Fernando Sobral, amarelado, já no intervalo. Com isso, o Vovô voltou melhor para o segundo tempo.

A estratégia quase deu certo logo no primeiro minuto. No lance, Aylon passou a bola para Lucas Mugni, que finalizou e viu o goleiro Rafael Mariano encaixar o chute. Após a chance, o time alvinegro seguiu pressionando o adversário em busca do gol de empate.



Aos oito, o objetivo foi alcançado. Em jogada de velocidade no lado direito, Fabiano cruzou rasteiro e Pedro Henrique não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. No entanto, Aylon foi esperto e, no rebote, igualou tudo no Gigante da Boa Vista.

Depois do tento de igualdade, o Ceará voltou a pressionar o Dragão, que optou por fechar suas linhas defensivas e apostou mais em contra-ataques. Aos 27, quase saiu o gol da virada do Vovô após Aylon cruzar para Mugni, que teve tempo de dominar e ajeitar para finalização, mas mandou sobre a defesa.

No lance seguinte, Pedro Henrique caiu dentro da área após contato com Rafael Mariano. O camisa 7 chegou a pedir pênalti, mas o árbitro Wiomar Santana de Oliveira mandou seguir.



Visando uma pressão nos minutos finais, Condé colocou Matheus Araújo e Alejando Martínez, estreante, em campo. Porém, foi outro jogador que entrou no segundo tempo que quase marcou o tento salvador. Já aos 46, o meia Rômulo recebeu na entrada da área e chutou forte. No lance, Rafael Mariano conseguiu desviar e a bola explodiu no travessão.



Com isso, o Vovô não conseguiu balançar as redes e desperdiçou a chance de vencer a segunda partida consecutiva como mandante na competição regional.

Com o resultado, o Ceará entrou o G-4 do Grupo B do Nordestão, com quatro pontos somados, mas desperdiçou a chance de encostar no líder Bahia, que tem 7. O próximo compromisso do time alvinegro será na quarta-feira, 19, diante do Sergipe, fora de casa, em duelo eliminatório válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025.

Ceará 1x1 Confiança - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Richardson), Lourenço (Matheus Araújo) e Mugni (Martínez); Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho (Rômulo). Téc: Léo Condé

Confiança

4-2-3-1: Rafael Mariano; Valdir, Maicon, Eduardo Junho e Airton (Adryan); Fábio Silva e Rafinha (Renilson); Neto (Breyner), Luiz Otávio (Matheus Bambu) e Ronald Camarão; Rodriguinho (Weriton). Téc: Waguinho Dias

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/2/2025

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira/AL

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares/AL e Maria de Fatima Mendonca da Trindade/AL

Gols: 47min/1ºT - Luiz Otávio (CON); 8min/2ºT - Aylon (CEA)

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Richardson ePedro Henrique (CEA), Fábio Silva, Eduardo Junho eNeto, Rafael (CON)

Público e renda: 14.677 e R$ 124.714,00