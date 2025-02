Da defesa ao ataque, Fortaleza acumula falhas e más atuações em derrotas seguidas

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda, técnico do Fortaleza

Imbatível nos seis primeiros jogos da temporada, o Fortaleza viu o cenário mudar completamente desde o último sábado, 8. De lá para cá, o Tricolor foi derrotado pelo maior rival e também por um adversário de nível bastante inferior. Em comum nas duas derrotas seguidas por 2 a 1, para Ceará e Altos-PI, falhas individuais e atuações decepcionantes, da defesa ao ataque.

No primeiro Clássico-Rei do ano, pelo Campeonato Cearense, o Leão viu João Ricardo e Pol Fernández errarem nos dois gols do Alvinegro, não conseguiu controlar as ações no meio-campo e foi pouco produtivo no ataque, criando poucas chances reais de balançar as redes além do pênalti convertido por Lucero. De acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas, o time finalizou nove vezes, mas só forçou uma defesa de Bruno Ferreira, goleiro do Vovô.

Já no duelo em Teresina (PI), pela Copa do Nordeste, o Fortaleza utilizou um time quase totalmente reserva e experimentou 16 arremates, mas só três que fizeram o arqueiro Careca trabalhar. O gol que abriu o placar no Albertão foi do volante Zé Welison, que apareceu como homem-surpresa na pequena área para concluir.

Tanto Renato Kayzer quanto Lucero estiveram em campo, mas sem levar perigo e com erros técnico que fizeram algumas chances escaparem — o camisa 79 furou uma cabeçada, o argentino pegou mal na bola cara a cara com o goleiro e também errou uma bicicleta. Calebe tentou ser o homem de criação e fez bons passes em profundidade, mas Breno Lopes e Yago Pikachu também não estavam em noite inspirada. Nas laterais, Tinga cometeu muitos erros na construção das jogadas, e Diogo Barbosa teve atuação discreta.

A defesa, que contou com as estreias dos zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, vacilou na virada do Jacaré, junto com o goleiro João Ricardo. No primeiro gol dos donos da casa, o arqueiro deu rebote, a zaga não reagiu e Lucas Reis empurrou para as redes. No segundo, Tinga perdeu a bola, David Luiz deu bote errado, e Cleiton saiu livre para servir Rodrigão, que balançou as redes.

Os reveses em sequência não prejudicam a situação do Leão nas respectivas competições, mas ligam o sinal de alerta para a queda de desempenho de alguns jogadores e o mau funcionamento de alguns setores no trabalho coletivo, como a transição do meio para o ataque. As atuações também evidenciam algumas lacunas no elenco que já tinham sido detectadas pelo próprio clube, mas ainda não preenchidas, como um segundo volante, um ponta-direita e um centroavante.

"Depois de uma derrota, começam as dúvidas, muitos comentários, nós temos que estar tranquilos e acreditar sempre no nosso trabalho. [...] Sempre depois de perder não é bom e eu quero jogar o mais rapidamente esquecer. [...] Esse grupo tem resiliência", ponderou o técnico Juan Pablo Vojvoda, depois da partida contra o Altos.

O Tricolor agora terá o intervalo de uma semana sem jogos, período que servirá para ajustes na equipe antes de enfrentar o Vitória-BA, na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Nordestão.