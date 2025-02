Fortaleza Basquete Cearense visita o Flamengo e busca reabilitação

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza BC visita o Flamengo e busca vitória para sair da lanterna do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense retorna às quadras hoje, para enfrentar o Flamengo Basquete, em partida fora de casa pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. O jogo será disputado no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube, com início às 20 horas.

Em situação complicada no principal torneio de basquete do Brasil, o Carcalaion vai buscar uma vitória na Cidade Maravilhosa, para tentar deixar a lanterna da competição — o time só venceu seis dos 23 jogos disputados até agora. O Fortaleza BC tem hoje 26,1% de aproveitamento, ficando apenas acima do Botafogo-RJ (25%), que disputou um jogo a mais.

O time cearense encara o Flamengo, que ocupa a 3ª colocação geral por pontos e ainda a segunda melhor por aproveitamento, só atrás do KTO/Minas.

Além da boa colocação no campeonato, os cariocas chegaram a ganhar a Copa Super 8, competição de meio de temporada no qual jogam os oito primeiros colocados na tabela do campeonato nacional. Por outro lado, apesar do título, o time enfrenta uma troca de comando. Gustavo de Conti, que comandava o time há seis anos, foi dispensado, com o argentino Sergio Hernández, o Oveja, sendo contratado para a vaga.

Contra o Carcalaion, entretanto, o comando técnico será do interino Fernando Pereira.

No último confronto entre as equipes, ainda em 2024, o Flamengo superou o Fortaleza com uma vitória contundente de 22 pontos de diferença. O jogo terminou com o placar de 78 a 56 a favor dos cariocas. O Rubro-Negro foi ainda o responsável pela eliminação do Carcalaion no NBB 2023/2024, quando caiu nas quartas de final.

Com um olhar mais aprofundado no retrospecto geral dos confrontos, o Fortaleza BC ganhou apenas duas partidas dos 28 jogos disputados contra o Rubro-Negro do RJ.

Confira os próximos jogos do Carcalaion no NBB:

Fortaleza BC x Minas - 28/02 (sexta-feira) - 19h30 - Arena CFO (25ª rodada)

São Paulo x Fortaleza BC - 04/03 (terça-feira) - 20h00 - Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão (26ª rodada)

Paulistano/CORPe x Fortaleza BC - 06/03 (quinta-feira) - 19h30 - Gin. Antonio Prado Jr (27ª rodada)