João Fonseca vence 44º do mundo, avança em Buenos Aires e encanta argentinos

Foto: Divulgação / IEB Argentina Open João Fonseca dominou a partida contra o argentino Etcheverry

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no ATP 250 de Buenos Aires, ontem, na Argentina. O tenista de apenas 18 anos superou o local Tomas Martin Etcheverry, atual 44º do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h25min de confronto, e assegurou seu lugar nas oitavas de final da competição disputada sobre o saibro.

A partida estava marcada para terça, mas foi adiada devido à chuva na capital argentina. Fonseca vinha de duas derrotas seguidas: a queda na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, e o revés no único jogo que disputou no confronto entre Brasil e França, pela Copa Davis, no dia 1º deste mês.

Nesta quarta, ele superou o rival argentino com evidente superioridade e resistiu à pressão da torcida argentina. O rival de 25 anos, mais experiente, já foi o 27º do ranking. Fonseca é o atual 99º do mundo — o mais jovem entre os 100 melhores.

Nas oitavas de final, o brasileiro vai enfrentar outro tenista da casa. Federico Coria (115º do mundo), adversário que nunca enfrentou no circuito, e irmão mais novo de Guillermo Coria, que chegou a ser 3º do ranking.

Apesar da torcida contra, o brasileiro não demonstrou nervosismo nos primeiros games da partida e fez um duelo equilibrado até o sexto game, quando passou a dominar o set. Ele aproveitou o primeiro break point para faturar a quebra de saque e abrir vantagem no placar.

Ao sacar para fechar o set, Fonseca encarou seu primeiro break point e a pressão da torcida. Mas resistiu sem oscilar, evitou a quebra e fechou a parcial em seguida, esbanjando solidez em quadra.

O segundo set começou com pancadaria de fundo de quadra e seguidas bolas vencedoras do brasileiro, que arrancava aplausos da torcida argentina. Neste ritmo, faturou outra quebra e fez 1/0. A vantagem, contudo, durou pouco porque o argentino devolveu a quebra logo no game seguinte.

Apesar disso, Fonseca seguia superior em quadra. A vantagem veio no sétimo game: 4/3. Superior tanto no fundo de quadra quanto na rede, o brasileiro encaminhou a vitória e a vaga nas oitavas de final.

A grande performance de Fonseca não encantou apenas a torcida argentina. A boa vitória sobre o local Tomas Martin Etcheverry também rendeu elogios por parte da imprensa do país vizinho. O tradicional jornal Olé exaltou a performance do brasileiro, destacou a presença de uma pequena torcida brasileira nas arquibancadas e disse que Fonseca "copou" na estreia.

"Brasil 'copou' a Argentina: com sua própria torcida, Fonseca mostrou seu potencial e cativou os torcedores", disse o periódico. O Olé também afirmou que, apesar da idade, o carioca já "causa sensação".

O Olé também destacou o clima de Copa Davis na partida, disputada na quadra central, batizada de Guillermo Vilas, em homenagem à lenda argentina do tênis. "Houve um 'duelo' entre torcedores argentinos e brasileiros", escreveu o jornal. "E embora 90% das arquibancadas estivessem com o jogador de La Plata, a verdade é que os torcedores de amarelo se fizeram sentir."

Outro brasileiro na chave principal, Thiago Seyboth Wild (77 do mundo) venceu o argentino Sebástian Báez (31) por 2 a 0, parciais 6/3, 6/4, e vai enfrentar o sérvio Laslo Dere (112) nas oitavas de final. (Agência Estado)