Após oito jogos em 25 dias, Ceará tem tempo livre para ajustes e adaptação de reforços

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé, técnico do Ceará, disse que calendário puxado influenciou oscilação do time contra o Confiança

Não é novidade para ninguém que o futebol brasileiro é dono de um dos calendários mais intensos do esporte mundial. Por isso, cada "tempo de respiro" tem grande relevância para os clubes.

Entre os times que sofrem com a rotina intensa de jogos, está o Ceará. Desde sua estreia na temporada, no dia 18 de janeiro, contra Tirol, o time alvinegro disputou oito partidas, sendo a mais recente nessa quarta-feira, 12, diante do Confiança-SE. Ou seja, foram oito duelos em apenas 25 dias, o que resulta em uma média de um confronto a cada 75 horas (três dias e três horas).

Agora, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé, enfim, terá um tempo para tentar se recuperar fisicamente e trabalhar com mais calma. Garantido na fase semifinal do Campeonato Cearense, o Alvinegro de Porangabuçu não entrará em campo nos dois próximos fins de semana, quando serão disputadas as quartas de final do Estadual.

No meio dos compromissos, apenas um jogo será disputado: contra o Sergipe, em partida única da primeira fase da Copa do Brasil. O duelo eliminatório será realizado na próxima quarta-feira, 19, em Aracaju (SE).

O hiato de confrontos vem em boa hora. Isso porque, de acordo com o comandante alvinegro, o desgaste físico do Clássico-Rei do último sábado, 8, já influenciou na performance do time diante do Confiança na quarta-feira.

“Acho que o desgaste físico e emocional do jogo de sábado (contra o Fortaleza) contribuíram para que não conseguíssemos manter o tempo inteiro o nível em que voltamos para o segundo tempo", comentou em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 no Castelão.



O período, portanto, vai servir para Condé ajustar detalhes importantes da equipe em campo, como a fluidez do meio-campo e a efetividade do ataque — que esteve em falta no duelo da Copa do Nordeste.

Além disso, o tempo livre também pode ser aproveitado para a definição de algumas posições no time titular do Vovô. No gol, por exemplo, Bruno Ferreira vem despontando como preferido, mas Fernando Miguel, que se recuperou de lesão grave no joelho, pode ganhar chances.



Na defesa, o técnico vem alternando peças e o desempenho cresceu nos últimos duelos. No momento, Fabiano, Marllon, Ramon e Matheus Bahia parecem estar a frente dos concorrentes pela titularidade. Já no meio a grande dúvida é quem formará a dupla de volantes com Lourenço: Sobral ou Richardson. Por fim, o ataque está mais encaminhado com o trio Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique.

Outro fator que pode ser aprimorado no período será a adaptação dos novos reforços do Ceará para a temporada. Recentemente, o clube de Porangabuçu anunciou a contratação do zagueiro Marcos Victor, do meia Rômulo e do atacante Alejando Martínez. Os dois últimos já até entraram em campo, mas por poucos minutos.