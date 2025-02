Ceará perde dois mandos de campo em jogos do Cearense por briga entre organizadas

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-02-2025: Torcida do Ceará. Ceará 2 x 1 Fortaleza, Campeonaro Cearense 2025 - Estádio castelão. (Foto: Fábio Lima/O Povo)

O Ceará foi punido na tarde desta quinta-feira, 13, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) a disputar dois jogos do Campeonato Cearense de 2025 sem a presença de torcida. A pena, acompanhada de uma multa de R$ 30 mil, foi aplicada em decorrência da briga entre torcedores do Vovô durante partida do time diante do Ferroviário, pela terceira rodada do Estadual.

Na ocasião, torcedores do Alvinegro de Porangabuçu removeram gradis que separavam setores destinados a diferentes grupos organizados, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A ausência de barreiras físicas facilitou o início de trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos. Também julgado, o Ferroviário foi absolvido.



Em votação pelo TJDF-CE, os cinco auditores votante se dividiram durante os votos. Dois deles defenderam a absolvição do Ceará; outros dois, pela perda de dois mandos de campo, além de multa de R$ 30 mil; o outro, pela perda de um mando e R$ 30 mil de pena.

Por não haver maioria ou unanimidade, o Vovô recorreu ao artigo 132, pedindo para que os votos fossem computados separadamente, mas a turma do TJDF entendeu que a punição deveria ser computada separada.

Em nota, o clube salientou que irá recorrer da decisão sob a justificativa de "achá-la desproporcional". No início da semana, o mesmo tribunal puniu o Fortaleza, com a mesma punição, duas perdas de mando e multa, pelas confusões entre organizadas no jogo contra o Horizonte, no Campeonato Cearense.

Caso os dos clubes não tenham acatados os recursos, o Campeonato Estadual terá jogos de volta das semifinais e ambas as partidas de decisão — em caso de Clássico-Rei — de portões fechados. (Com informações de Horácio Neto, da rádio O POVO CBN)