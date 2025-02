Jeffão, o zagueiro artilheiro da Barra, divide artilharia do Cearense

Foto: LENILSON SANTOS/FERROVIÁRIO Jeffão, comemora gol do Ferroviário

Disputando os holofotes com atacantes da elite do futebol nacional, o zagueiro Jeffão, do Ferroviário, tem chamado atenção no Campeonato Cearense. Além dos trabalhos defensivos, o jovem de 21 anos divide a artilharia do Estadual com os atacantes Lucero, do Fortaleza, e Pedro Henrique, do Ceará — todos com três gols marcados.

“É muito gratificante poder estar ajudando a minha equipe. É uma honra estar dividindo a artilharia do Estadual com esses profissionais (Lucero e Pedro Henrique). Tento desfrutar desse momento o máximo possível. Meu foco não é ser artilheiro, e sim ajudar a minha equipe com boas atuações. E quem sabe, poder ser coroado com gols. Graças a Deus venho fazendo gols, venho podendo ajudar, e quanto mais puder é sempre bom, né?”, disse o zagueiro.

Um fato que atrai olhares ao jovem defensor é seu jogo aéreo. Todos os gols dele tiveram origem em cobrança de escanteios, sendo dois deles em cabeceios diretos e um deles finalizando para a meta após sobra na grande área.

“Esse jogo aéreo é uma característica. Venho trabalhando, isso não é de hoje. Inclusive, no meu antigo clube (Coimbra-MG), eu fui o artilheiro do grupo no campeonato que disputamos. Graças a Deus, estou podendo colher esses frutos nos momentos certos. Tanto defensivo como ofensivo”, apontou Jeffão.

Apresentado em dezembro de 2024, o jovem zagueiro comentou sobre como a recepção positiva ao novo clube, e a sequência de jogos atuando como titular.

“O Ferroviário é um clube que me acolheu muito bem, da melhor maneira possível. Quando cheguei aqui, me senti muito à vontade. E agora venho tendo essa sequência de jogos, conseguindo performar bem, graças a Deus. E eu vejo isso como uma oportunidade de mostrar meu trabalho, de mostrar para o que eu vim, e que essa sequência seja duradoura”, afirmou.

A fase goleadora de Jeffão colaborou para que o Ferrão se classificasse para as fases de mata-mata do Campeonato Cearense. Com o avanço, o Tubarão da Barra irá enfrentar o Tirol, em jogos de ida e volta, sendo o primeiro deles neste sábado, 15, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

“Sabemos da importância desse jogo, que vai ser decidido nos detalhes. Estamos nos preparando muito bem. O ambiente tá bem leve, o grupo tá bem confiante, estamos numa crescente, então é continuar fazendo os trabalhos que a comissão passa e conseguir executar o que o mister (Tiago Zorro) passa para gente”, contou.

O vencedor deste duelo, que será definido após o término do segundo confronto, no próximo dia 22, irá enfrentar a equipe do Fortaleza. Por terminar a fase de grupos na liderança do grupo A, o Leão do Pici avançou diretamente para as semifinais da competição, assim como o Ceará, que enfrenta o vencedor do duelo entre Horizonte e Maracanã.