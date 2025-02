Ferroviário recebe Tirol pelas quartas de final do Campeonato Cearense

Foto: Júnior Damasceno / Ferroviário Atlético Clube Gharib, volante do Ferroviário

Após avançar de fase no Campeonato Cearense, com a vitória de 2 a 0 sobre o Cariri, o Ferroviário volta a campo pelo Estadual para enfrentar o Tirol no primeiro duelo das quartas de final. O Tubarão da Barra e a Coruja medem forças neste sábado, 15, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Tendo engatado uma sequência de três jogos sem vencer na primeira fase do Manjadinho, o Ferroviário alcançou o primeiro triunfo apenas na quarta rodada, quando venceu o Maracanã por 1 a 0. A campanha inconsistente fez com que o Ferrão chegasse à última rodada com o destino incerto, podendo avançar de fase ou disputar quadrangular da permanência. A rodada final, porém, terminou de maneira favorável ao time da Barra, que venceu o Cariri e avançou como terceiro colocado do Grupo B, atrás de Tirol — próximo rival — e do Fortaleza.

Agora a equipe da Vila Elzir Cabral chega para enfrentar a Coruja em baixa após derrota por 2 a 1 diante do Vitória, pela Copa do Nordeste. Apesar da situação delicada na Lampions League — competição em que ocupa a lanterna do grupo B —, o Ferroviário busca avançar à semifinal e, para isso, a equipe de Tiago Zorro poderá contar com os dois novos reforços: o atacante Samuel Almeida e o goleiro Matheus Cavichioli, ambos já regularizados.

Já o Tirol, estreante na elite, apresentou uma campanha melhor que o Tubarão na primeira fase do Manjadinho. A Coruja chega após duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota — esta ocorrida diante do Ceará, na primeira rodada. Sem calendário agitado, a equipe chega com força total para tentar vaga na semifinal. O time que avançar após os duelos de ida e volta enfrentará o Fortaleza, cuja campanha garantiu vaga direta na fase seguinte.



Já no domingo, 16, Horizonte e Maracanã realizam o jogo de ida para definir outra vaga semifinal do Manjadinho. As equipes se enfrentam às 16h30min, no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). O vencedor dos confrontos jogará contra o Ceará na semifinal.

Para o duelo, ambas as equipes chegam com desempenhos parecidos na primeira fase do certame, tendo se classificado sem grandes dificuldades. O Maracanã tenta repetir o feito da última edição e alcançar a semifinal. Em 2024, a equipe metropolitana tentou vaga na final enfrentando o Fortaleza, mas foi derrotada 4 a 1 no placar agregado.

Já o Horizonte, que na temporada passada havia disputado o quandrangular da permanência, tenta voltar a uma semifinal do Campeonato Cearense após 17 anos. Em 2008, acabou sendo eliminado pelo Fortaleza nos pênaltis.