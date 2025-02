João Fonseca se vinga de Navone em virada épica e avança às semifinais em Buenos Aires

Foto: JUAN MABROMATA / AFP O brasileiro João Fonseca comemora após derrotar o argentino Mariano Navone

Quase um ano depois de amargar uma dura virada nas quartas de final do Rio Open, João Fonseca teve reencontro com o argentino Mariano Navone na mesma fase de um torneio e deu o troco em maneira idêntica e de forma dramática após bela reação no set decisivo, no qual salvou dois match points.

Ontem, para chegar à inédita semifinal de um ATP, em Buenos Aires, o fenômeno brasileiro calou a torcida adversária, ao ganhar pela terceira vez seguida de um representante local, parciais de 3/6, 6/4 e 7/5 em batalha de 2h48min.

O brasileiro agora terá pela frente, neste sábado, o sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open de 2019 e que derrubou nas quartas de final Thiago Wild, impedindo uma semifinal verde e amarela. O europeu é o 112 do mundo, mas já foi top-30, enquanto o jovem carioca é hoje o 99º do ranking. Djere derrubou o dinamarquês Holger Hune, segundo favorito, em sets diretos, na quinta-feira.

Repetindo o jogo com Coria, o brasileiro iniciou a "revanche" nervoso e errando acima do comum, saindo em desvantagem de 3 a 0, com uma quebra. Só reagiu no fim do set, com uma quebra, mas perdeu por 6 a 3.

Embalado pelo crescimento na reta final do primeiro set, João Fonseca começou melhor na parcial seguinte. Com 2 a 2, a chuva interrompeu a partida e "ajudou" o argentino, que na volta abriu vantagem com a primeira quebra. A condição climática voltou a paralisar o jogo e, na volta, virou um jogo de serviços perdidos. Fonseca conseguiu confirmar o saque para 5 a 4 e quebrou em seguida, levando o segundo set.

O terceiro set seria um teste gigante para o psicológico dos tenistas. A largada veio com mostras que o argentino não se abalou ao abrir logo 2 a 0. João Fonseca, em desvantagem, ainda via o oponente pressionar bastante seus serviços. A garra do brasileiro o mantinha na partida.

Navone abriu 5 a 3, deixando o oponente sem margem para erros. O brasileiro foi ao serviço pressionado e permitiu um duplo match point com 15 a 40. Salvou ambos e conseguiu se manter vivo no embate ao fazer 5 a 4. O argentino, então, tinha a pressão de servir para fechar, sentiu e acabou quebrado. Em reação brilhante, João Fonseca virou e fechou em nova quebra, por 7 a 5, no terceiro match point.

Já o tenista número 1 do Brasil, Thiago Wild perdeu para o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1h39min.

Nas duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos comprovaram o favoritismo e superaram o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8, em 1h52, para se garantirem nas semifinais, em que vão encarar os argentinos Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry.