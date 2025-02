Ceará fatura quase R$ 40 mi com vendas de atletas e potencializa saúde financeira

Foto: AURÉLIO ALVES Guilherme Castilho foi a venda mais recente do Ceará no mercado da bola

De volta à Série A e com um calendário cheio, o Ceará vem trabalhando fora do campo para equilibrar as contas com o objetivo de ter uma saúde financeira positiva durante a temporada de 2025. E, parte dessa estabilidade passa por vendas de atletas. No seu orçamento anual para este ano, a diretoria projetou faturar R$ 28,4 milhões com negociações de jogadores que tinham contrato com o Alvinegro.

A quantia, por sua vez, foi alcançada ainda em janeiro. Com as saídas de Erick Pulga, Saulo Mineiro e David Ricardo, o Vovô recebeu R$ 29 milhões. O primeiro foi vendido ao Bahia por R$ 18,8 milhões, sendo R$ 12,3 milhões destinados ao time de Porangabuçu.

Já o segundo acertou sua transferência para o Shanghai Shenhua, da China, por cerca de R$ 5,8 milhões. O zagueiro, por sua vez, foi vendido ao Botafogo. Na negociação, o Ceará fechou a negociação do atleta de 22 anos por 1,8 milhão de dólares, equivalentes a R$ 10,8 milhões.

Todavia, nessa semana, o montante acumulado teve um acréscimo importante. Isso porque o clube cearense concretizou a venda do meia Guilherme Castilho ao Juarez, do México, pelo valor de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões na cotação atual).

Com isso, ao todo, o Vovô faturou R$ 37,4 milhões em negociações. Com os R$ 28 milhões projetados inicialmente, o Alvinegro esperava que a venda de atletas representasse 12% da receita bruta do time. O aumento de R$ 9 milhões na meta prevista significa um "superávit" de 31,6% do valor inicial.

"O Ceará arrecadou o maior valor em negociações de sua história em 2025. Foram quase 40 milhões com a venda de quatro ativos do clube, mostrando a importância do investimento, seja na aquisição ou na prospecção de atletas, como o caso de David Ricardo e Erick Pulga", enfatizou João Paulo Silva, presidente alvinegro, em entrevista ao site oficial do clube.

Além da quantia, que é importante para a saúde financeira da instituição, o desempenho esportivo dos atletas negociados também agregou ao clube dentro das quatro linhas nas temporadas mais recentes. Castilho, por exemplo, chegou ao Vovô em 2022 e foi campeão da Copa do Nordeste (2023) e do Campeonato Cearense (2024). Já Pulga, David Ricardo e Saulo foram protagonistas no tão sonhado acesso do clube à Série A em 2024.

"Todos os negociados contribuíram também desportivamente, entregando conquistas em campo, como os títulos da Copa do Nordeste, em 2023, e do Campeonato Cearense (2024), além do acesso à Série A, em 2024. O arrecadado também mostra o trabalho desenvolvido pela diretoria do futebol de base. Dessa forma, seguiremos trabalhando para a construção de um grupo vencedor, capaz de dar à nossa torcida tudo aquilo que eles almejam no ano", concluiu o dirigente.



Faturamento do Ceará com vendas de atletas em 2025:

Erick Pulga - R$ 12,3 milhões

Saulo Mineiro - R$ 5,8 milhões

David Ricardo - R$ 10,8 milhões

Guilherme Castilho - R$ 8,6 milhões