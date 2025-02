Horizonte e Maracanã jogam 1ª partida das quartas de final do Cearense neste domingo

Foto: Horizonte e Maracanã / Divulgação Equipes duelam em partidas de ida e volta com o sonho de se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual

O Horizonte enfrenta o Maracanã na tarde deste domingo, 16, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Cearense 2025. As equipes disputam a vaga nas semifinais em dois confrontos, com o jogo de volta marcado para o próximo domingo, 23.

Ambas as equipes chegam às quartas de final com campanhas sólidas na fase de grupos. Tanto Maracanã quanto Horizonte estavam no Grupo A, ficando em segundo e terceiro lugares, respectivamente. As equipes só não pontuaram mais do que o líder Ceará, mas deixaram para trás o Floresta, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Maracanã fez sete pontos em cinco jogos, acumulando duas vitórias, um empate e duas derrotas; o Horizonte fez seis pontos, com uma vitória, três empates e uma derrota. A equipe de Maracanaú marcou seis gols e sofreu quatro, já a equipe horizontina marcou cinco e sofreu seis.

A partida de ida ocorrerá no estádio Domingão, em Horizonte, às 16h30min, sem a presença de público, em virtude de punição imposta ao mandante por confusão entre duas torcidas organizadas do Fortaleza em duelo no dia 25 de janeiro. O jogo de volta, por sua vez, será realizado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no domingo, 23, às 16 horas.



O vencedor do confronto encara o Ceará, que se classificou direto às semifinais por ter a melhor campanha do Grupo A. O Alvinegro será o mandante da partida de volta que, até o momento, será sem público, uma vez que o Vovô sofreu punição de perda de dois mandos de campo por confusão entre organizadas do clube na partida contra o Ferroviário, em 26 de janeiro.