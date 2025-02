Ítalo Ferreira é campeão na piscina de Abu Dabi e assume liderança da WSL

Foto: FADEL SENNA / AFP O brasileiro Ítalo Ferreira foi campeão em Abu Dabi

Ítalo Ferreira conquistou o título da etapa de Abu Dabi do Circuito Mundial de Surfe (WSL) ao derrotar o indonésio Rio Waida na grande final. O primeiro campeão olímpico da história do surfe mostrou domínio absoluto na piscina de ondas artificiais e precisou de apenas uma entrada na água para garantir a vitória. Com notas altas logo na primeira apresentação, Ítalo assegurou o troféu e voltou para a segunda tentativa, envolto na bandeira do Brasil, apenas para celebrar a conquista.

"Comemorei no estilo Senna. É um orgulho representar o Brasil, que tem muitos guerreiros. Venci essa competição. Alguns anos atrás fiquei em segundo e isso me motivou para vencer. Me dediquei 100% e aconteceu. As ondas são perfeitas na piscina, então você tem que dar tudo de si. É legal de ver", disse Ítalo.

Na decisão, Rio Waida abriu bem sua apresentação, conseguindo 7,83 na primeira esquerda e somando 14,00 pontos em suas primeiras tentativas. Ítalo, no entanto, respondeu com uma sequência impecável de manobras, entrou no tubo e finalizou com um aéreo rotacional de 360º, garantindo 8,67. Na esquerda, conseguiu ainda 8,60, somando 17,27 e colocando o adversário em combinação. Waida ainda tentou reagir com um 6,67 na direita, mas não foi suficiente.

Na competição feminina, Caitlin Simmers conquistou o título ao derrotar a australiana Molly Picklum por 16,10 a 15,70.

Com as vitórias, tanto Ítalo Ferreira quanto Caitlin Simmers assumiram a liderança do ranking da temporada. Esta foi a quarta competição da história da WSL disputada em piscina de ondas, com três vitórias brasileiras no masculino. (Agência Estado)