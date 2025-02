Ainda sem vencer no Nordestão, Ferroviário recebe o Altos-PI no Presidente Vargas

Foto: Júnior Damasceno / Ferroviário Atlético Clube Gharib, volante do Ferroviário

O Ferroviário volta a campo pela Copa do Nordeste hoje, às 21h30min quando enfrentará o Altos-PI, que foi uma pedra no sapato do Fortaleza na semana passada. Mesmo sem vencer na competição e precisando dividir a atenção com o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense, que acontece no próximo sábado e é tida como principal foco, o Tubarão da Barra ainda não jogou a toalha do Nordestão e vai buscar os três pontos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para sair da lanterna do seu grupo.

Ainda assim, as circunstâncias devem fazer o técnico português Tiago Zorro levar um time alternativo a campo, poupando os principais jogadores e possivelmente promovendo estreias, especialmente a do atacante Samuel Almeida, que estava no Potiguar, onde vinha sendo artilheiro do Estadual. No gol, Matheus Cavichioli pode ser surpresa, mas tem menos chances de estrear. O veterano arqueiro de 38 anos segue aprimorando a parte física. Ambos os os jogadores estão regularizados e aptos para jogar desde o dia 14 de fevereiro.

Apesar da situação complicada no torneio regional, o escrete coral chega confiante após vencer o jogo de ida das quartas do Cearense ante o Tirol, por 2 a 1, no último sábado, 15. Além disso, na derrota para o Vitória-BA na última jornada pelo Nordestão, o time de Zorro não jogou mal diante de um rival de Série A nacional e mostrou em evolução.

Para a Rádio O POVO CBN, o presidente do Ferroviário, Aderson Maia, garantiu logo depois da vitória no Cearense que o foco é o Estadual, mas que o time não vai se dar por vencido na Copa do Nordeste.

Por sua vez, o Altos-PI perdeu apenas uma das últimas 11 partidas que disputou entre Copa do Nordeste e Campeonato Piauiense — o qual lidera isoladamente o Grupo A. Em um dos jogos no Regional, bateu o Fortaleza de virada por 2 a 1 com gols de Lucas Reis e Rodrigão. Em seu último compromisso, a equipe empatou com o Atlético-PI por 2 a 2. Contra o Ferroviário deve ir com força total.

A partida também marca o reencontro do Ferroviário com o treinador Franscisco Diá, que teve duas passagens pelo clube e foi campeão da Copa Fares Lopes em 2020 pelo Tubarão da Barra. No comando do time cearense, o técnico jogou 42 jogos e venceu 21.

No novo encontro com o seu ex-treinador, o Ferroviário precisará superar o retrospecto ruim. Em três confrontos diante do Tubarão, Diá nunca nem empatou, somando três vitórias. Os confrontos, porém, aconteceram há mais de 10 anos, quando o técnico comandava o Icasa.

Para o embate no Nordestão, o clube coral não deve contar com a presença do goleiro Sivaldo por um desconforto na fascite plantar e o atacante Kiuan, que também sentiu desconforto, mas na parte posterior da coxa. Caso recuperados, ambos podem ser titulares na partida.

Ferroviário x Altos-PI: ficha técnica

Ferroviário



5-3-2: João Vitor; Rikelmy, Lucas Ramires, Iago Reis, Wesley Junio e Carlos Junio; Matheus Xavier, Gharib e Kevin Rivas; Samuel Almeida e Gustavo. Téc: Tiago Zorro

Altos-PI

4-3-3: Careca; Negueba, Joecio, Albert e Jefferson; Marcos Antônio, Jonathan e Dieguinho; Felipe Sales, Reinaldo e Lucas Reis

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 18/2/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia-PE

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes do Santos Junior-PE e Karla Renata Cavalcanti de Santana-PE

Quarto árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira-CE

Transmissão: Premiere