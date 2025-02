Ceará faz ajustes para encarar o Sergipe, em "duelo milionário" pela Copa do Brasil

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Léo Condé, técnico do Ceará, durante treino no CT de Porangabuçu

O Ceará já está em solo sergipano para o próximo compromisso na temporada. Amanhã, às 20 horas (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), o time alvinegro vai entrar em campo diante do Sergipe em jogo único da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. O duelo será realizado com portões fechados, em razão de punição ao Gipão por confusão durante partida contra o Botofogo, durante a edição 2023 do torneio.

Neste ano, o regulamento da competição sofreu uma alteração importante nas fases iniciais. Nas edições anteriores, um empate fora de casa já era o bastante para o time visitante (neste caso, o Ceará) conquistar a vaga para o estágio seguinte do torneio. Agora, em caso de igualdade no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Ciente da mudança no formato e da dificuldade do confronto, o Vovô segue se preparando para conseguir o triunfo contra o Gipão. A equipe realizará seu último treino antes da partida hoje, no CT do Confiança. Na atividade, serão feitos os últimos ajustes para o embate eliminatório.

A expectativa é que o treinador Léo Condé mande força máxima para o campo de jogo. Tratado como dúvida após sofrer uma entorse no tornozelo na partida contra o Confiança, nessa quarta-feira, 12, o lateral-esquerdo Matheus Bahia viajou com a delegação e está a disposição do comandante alvinegro. A presença dele na equipe titular, no entanto, não é garantida, já que Nicolas também é opção no setor.

Ao todo, 22 atletas foram relacionados pela comissão técnica para o confronto. A ausência mais notada foi a do goleiro Keiller, que foi titular nos quatro primeiros compromissos da equipe no ano. A assessoria do clube não informou o motivo da baixa.

Para além da importância desportiva, uma classificação na noite de amanhã também é crucial no aspecto financeiro para o clube de Porangabuçu. Caso avance, o Vovô vai faturar R$ 3,3 milhões, sendo R$ 1,5 milhão por participar da 1ª fase e R$ 1,8 milhão pela conquista da vaga.

"No cenário geral, você vê o quanto os clubes se qualificam para que possam passar da primeira, segunda ou terceira fase talvez. Para o Ceará não é diferente, até porque dá uma tranquilidade para os jogadores, para a diretoria, pelo lado financeiro e externamente. Então a gente vai tentar passar pelo máximo possível de fases", comentou o zagueiro Marllon durante o embarque da delegação na manhã de ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

No confronto diante do Sergipe, o Ceará pode se apegar ao seu retrospecto positivo na fase inicial da Copa do Brasil. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu a classificação em 21 oportunidades, tendo sido eliminado oito vezes neste primeiro estágio de competição. No total, durante a primeira fase, foram 62 gols marcados e 35 sofridos.