Fortaleza define alvos e deve fazer investimento por contratação de centroavante

Foto: AURÉLIO ALVES Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza

A 11 dias do fechamento da janela de transferências, o Fortaleza corre contra o tempo para tentar concretizar a contratação de um centroavante. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici já definiu os alvos no mercado da bola, está disposto a investir na aquisição do novo reforço e agora terá o desafio de viabilizar a negociação até o fim da próxima semana.

Todos os nomes da lista tricolor são de jogadores estrangeiros, que atuam no exterior e estão vinculados a outras equipes. Portanto, para acertar com o atacante pretendido, o Leão terá de desembolsar um valor para efetuar a compra — ou um empréstimo. O departamento de futebol tem conversas em andamento e tenta avançar com as opções tratadas como prioridade até o próximo dia 28.

Apesar de se preparar para abrir os cofres, o Fortaleza adota cautela quanto às cifras e só pagará um montante que se encaixe no orçamento. A presença do Tricolor na Copa Libertadores e o fato de ser uma negociação internacional, com valores em dólar, inflacionam a pedida dos clubes no mercado.

Nesta janela, o único investimento do Leão foi para a compra de Kuscevic. Os seis jogadores contratados (Brenno, David Luiz, Gastón Ávila, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Dylan Borrero) chegaram sem custos de transferência.

A contratação de um centroavante é a prioridade do clube do Pici até o dia 28 deste mês, mas outras posições também são monitoradas na reta final do período de movimentações do mercado da bola. A tendência é que alguns jogadores também deixem o Tricolor nos próximo dias.

Diante da escassez de opções no mercado nacional e de jogadores brasileiros, o Fortaleza já priorizava, desde dezembro, os nomes estrangeiros para a posição. A avaliação é de que há centroavantes mais viáveis e de bom nível.

Mesmo com 11 "gringos" no elenco, o clube não considera o limite estabelecido (nove por partida) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como um empecilho, já que Kuscevic e Kervin Andrade costumam ser convocados nas Datas Fifa e nomes como Cardona e Dylan Borrero não devem ter tanto espaço.

Para o posto de referência do setor ofensivo, o Leão conta com Juan Martín Lucero e Renato Kayzer. O argentino segue como dono da vaga, mas não tem conseguido repetir o desempenho técnico da temporada passada e vê o camisa 79 brigar por espaço. Promovido do time sub-20, Kauê Canela foi emprestado ao Botafogo-PB.

El Gato foi titular contra Moto Club-MA, Cariri, Sport e Ceará. No total, atuou sete vezes e marcou quatro gols. Já Kayzer começou na equipe diante de Horizonte, Maracanã, Floresta e Altos-PI. Em números gerais, entrou em campo em seis partidas e balançou as redes em duas ocasiões.