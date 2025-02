Confiante, Ceará visita o Sergipe em jogo único da 1ª fase da Copa do Brasil

Foto: FÁBIO LIMA Ceará chega como favorito, mesmo jogando fora de casa

Invicto há seis jogos na temporada, o Ceará tem hoje um compromisso importante e decisivo pela Copa do Brasil 2025. O time de Léo Condé visita o Sergipe na Arena Batistão, em Aracaju (SE), a partir das 20 horas (de Fortaleza), em jogo único da primeira fase do torneio nacional.

O embate entre as equipes será de portões fechados. Os donos da casa foram punidos por conta de uma confusão no duelo contra o Botafogo-RJ, na mesma competição, mas lá em 2023. Na temporada passada, 2024, o Sergipe não participou do torneio nacional, e por isso, cumpre a punição apenas agora.

Com um início de temporada intenso, o Alvinegro de Porangabuçu chegou a disputar oito partidas no intervalo de 25 dias. Todavia, no último fim de semana a equipe não entrou em campo e teve um período livre para treinos visando a recuperação dos atletas.

Ciente da relevância do duelo desta quarta-feira, o técnico Léo Condé deve escalar força máxima diante do time sergipano. A tendência é que ele mantenha a base da equipe que enfrentou Fortaleza e Confiança nos dias 8 e 12, respectivamente.

Para encarar o Gipão, o técnico tem como dúvida quem escalará na lateral esquerda da equipe. Matheus Bahia, titular da posição, vem se recuperando de entorse sofrida no duelo passado. Caso o camisa 79 não tenha condição de iniciar o jogo, Nicolas será o escolhido.

Do lado do Sergipe, o técnico interino Paulo Helber tentará voltar a vencer com a equipe. Em má fase, o Alvirrubro acumula duas derrotas consecutivas para o rival Confiança (2 a 1) e para o Lagarto (4 a 0). Para além disso, o time ocupa apenas a sétima posição no Campeonato Sergipano.

No confronto, o volante Tinga e o atacante Júnior Pirambu são desfalques. Ambos estão em processo de transição com a fisioterapia e não jogam diante do Alvinegro na noite de hoje.

É válido ressaltar que, neste ano, o regulamento da competição nacional sofreu uma alteração importante nas fases iniciais. Nas edições anteriores, um empate fora de casa já era o bastante para o time visitante (neste caso, o Vovô) conquistar a vaga para o estágio seguinte do certame. Agora, em caso de igualdade no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Caso avance para a segunda fase da Copa do Brasil, o Alvinegro de Porangabuçu vai faturar R$ 3,41 milhões, sendo R$ 1,54 milhão por participar da 1ª fase e R$ 1,87 milhão pela conquista da vaga.

"O Ceará sempre vai entrar para vencer. Sabemos que é um campeonato diferente, que é uma eliminatóra, que um empate vai para os pênaltis, mas a gente vai buscar desde o início do jogo a nossa classificação, a nossa vitória. Para que a gente tenha um ano tranquilo desde a primeira fase da Copa do Brasil", disse o zagueiro Marllon em entrevista pré-jogo.

O Vovô defende um retrospecto positivo diante do Gipão. Ao todo, as equipes se enfrentaram 17 vezes, com o Alvinegro tendo saído vitorioso em 13 oportunidades. A última vitória da equipe alvirrubra na história do duelo aconteceu em 2002, em território sergipano.



Sergipe x Ceará pela Copa do Brasil 2025: ficha técnica

Sergipe



4-3-3: William; Luís Roberto, Lucão, Ramon e Fernando Júnior; Adriano Júnior, Léo Fernandes e Vinícius Tsumita; Pedrinho, Pedro Henrique e Reny Max. Técnico: Paulo Helber

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas (Matheus Bahia); Lourenço, Richardson e Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Data: 19/2/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO