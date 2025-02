Ferroviário vence o Altos e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste 2025

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Allanzinho celebra o gol que garantiu a vitória sobre o Altos

O Ferroviário venceu a primeira na Copa do Nordeste 2025 nesta terça-feira, 18. A vítima foi o Altos-PI, que na rodada passada havia vencido o Fortaleza. Desta vez, em confronto realizado pela quarta rodada da Copa do Nordeste, no estádio Presidente Vargas, na Capital, os cearenses impuseram um 1 a 0 nos piauienses.

Com uma postura diferente do que foi apresentada durante o início da temporada, o Ferroviário jogou com a posse da bola, marcando a saída de bola adversária e sendo o time que construiu o jogo. Allanzinho, artilheiro da equipe, se aproveitou desse Tubarão mais ofensivo para guardar seu quinto gol na temporada.

Precisando vencer para manter o Ferrão vivo na Copa do Nordeste, o técnico Tiago Zorro sacou um meia e colocou mais um jogador de lado de campo. Sem um organizador na faixa central do campo, os ataques eram orquestrados pelos laterais Carlos Junio e Rikelmy.

A individualidade do novato Samuel chamou bastante atenção. Ele conseguiu bons lances individuais e foi o jogador que mais trouxe perigo em favor do Ferrão, que conseguiu quatro finalizações durante o primeiro tempo.

O Altos, por sua vez, adotou uma estratégia muito parecida com a que foi vista contra o Fortaleza. Um time compacto, que busca roubar a bola de forma veloz e chegar ao ataque com poucos toques na bola. Foi dessa forma que a equipe piauiense criou a melhor chance do primeiro tempo, mas o atacante Felipe Sales furou a bola no momento da finalização.

Na segunda etapa, ambos os treinadores fizeram alterações. Francisco Diá trocou um meia por um zagueiro, espelhando a formação da equipe cearense e liberando os laterais para que a equipe piauiense tivesse mais velocidade no contra-golpe.

Satisfeito com o modo que seu time estava se portando, Tiago Zorro fez mudanças que, apesar de preservarem a forma mais ofensiva de jogar do Ferroviário, deram um "gás" a mais ao time que já sofria com o cansaço na segunda etapa.

A pressão que o Ferrão exercia na saída de bola do adversário deixou o jogo mais aberto, pois quando a equipe coral não conseguia recuperar a posse, o Altos conseguia espaços para chegar à grande área adversária.

Foi essa pressão que gerou uma chance de contra-ataque para o time coral. Allanzinho aproveitou a posse, conduziu até a entrada da área e finalizou para tirar o zero do placar — no único gol do jogo.

Esta foi a primeira vitória do time da Barra na Copa do Nordeste 2025, que subiu para uma provisória quarta colocação no Grupo A, na zona de classificação.

Seguindo o calendário puxado de decisões, o Ferroviário enfrenta o Tirol no próximo sábado, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida que vale vaga nas semifinais do Campeonato Cearense. O Tubarão joga pelo empate, após ter vencido o duelo de ida.

Ferroviário 1x0 Altos - Ficha técnica



Ferroviário



3-4-3: João Soares; Wesley Junio Lucas Ramires e Iago (João Cubas); Rikelmy (Ciel), Gharib, Matheus Xavier (Allanzinho) e Carlos Junio (Pablo Alves); Samuel Almeida (Kauê Leonardo), Kevin Rivas e Gustavo. Téc: Tiago Zorro

Altos

4-4-2: Careca; Negueba, Albert, Joécio e Jefferson (Neto); Marcos Antônio (Digão), Jonathan, Reinaldo (Sávio) e Dieguinho(Wesley); Lucas Reis e Felipe Sales (Cleiton Robozão). Téc: Francisco Diá

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 18/2/2025

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Gols: Allanzinho 30/2T

Cartões amarelos: Carlos Junio (Ferroviário), Reinaldo, Marcos Antônio, Joécio (Altos)

Público e renda: não divulgados